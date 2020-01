Lama invade os fundos do HNSA

Apesar dos transtornos, hospital seguiu com atendimentos de urgência e cirurgias eletivas

CARATINGA- A lama que invadiu os fundos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora também deixou um grupo de voluntários apreensivos. Um trabalho de mutirão foi realizado e o grupo “Amigos do Hospital” divulgou a necessidade de ferramentas e demais utensílios para realizar a limpeza do local.

O provedor padre Moacir Ramos Nogueira emitiu uma mensagem a respeito do fato e dos esforços coletivos empenhados por funcionários e parceiros. “Deus tenha misericórdia de todo o povo em todas as cidades. Aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora muita lama, com empenho dos funcionários do HNSA, caminhão pipa, máquina e caminhão da prefeitura já vai ficando organizado”.

Padre Moacir ainda ressaltou mais uma vez o papel importante do hospital neste momento de crise. “Apesar de tudo isso segue todo atendimento à população. Todo atendimento da UPA acontecendo aqui no pronto socorro do hospital. Atendimentos de urgência feito pelo hospital segue normal. Das 10 cirurgias eletivas programadas pra hoje, nove já foram feitas, apenas uma não foi feita por que paciente não compareceu. Serão feitas agora três cirurgias de urgência programadas. Dois acidentados já estão no bloco cirúrgico. Foram feitas ainda duas cirurgias particulares pela manhã mais os partos”.

O provedor finalizou deixando o recado da necessidade de cautela em relação aos alertas já emitidos sobre as chuvas. “Graças a Deus atendimento fluindo bem. Que Deus cuide de todos. Tenham cuidado ao sair de casa, sigam orientações passadas pelas equipes de defesa Civil, bombeiros e polícia. A chuva continua. Deus abençoe”.