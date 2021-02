Lama invade Apae no Monte Líbano

CARATINGA- A situação da Escola de Reabilitação da Criança “Joao Evangelista de Azeredo Coutinho”, que faz parte da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Monte Líbano, também ficou bastante críticas após as fortes chuvas do final de semana.

Na manhã de ontem, militares realizaram a limpeza das instalações, que foram cobertas pela lama. O presidente Luís Henrique Bittencourt explicou que desde a sexta-feira (5) todos estavam em alerta. “Na madrugada veio um volume muito alto de chuvas. Foram mais de 60 milímetros de chuva de uma vez só, então, não comportou. Por ser um lugar mais baixo, o córrego que passa ali atrás, foi a saída que a água teve, veio lá da BR, infelizmente aconteceu isso. No domingo repetiu. Graças a Deus contamos com nossos funcionários que trabalharam na sexta à noite, sábado de manhã, domingo e hoje (ontem) para fazer a limpeza”.

Luís Henrique também destacou que uma obra é necessária para colocar fim aos transtornos enfrentados naquele local. “A prefeitura fechou com a gente o compromisso de estar resolvendo aquela situação, vamos ver se conseguimos fazer aqui outra rede pluvial, jogando direto no rio, isso evitaria já esse monte de barro de todas as vezes”.

Danos materiais foram registrados, pois a lama atingiu materiais pedagógicos. O presidente lamenta e espera que o problema seja solucionado. “Não estávamos contando com essa chuva de uma hora para outra, perdemos material de papel sulfite, que geralmente fica no chão naquelas caixas; lápis de cor, lápis de cera. Estamos tentando colocar no sol, mas, não está tendo tempo de secar, vamos ver o que dá para aproveitar. Infelizmente aconteceu, mas, vamos fazer de tudo para resolver a situação e não acontecer novamente”.