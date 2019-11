LAMA E DESTRUIÇÃO EM CÓRREGO NOVO

Prefeito decreta situação de emergência em decorrência das chuvas

CÓRREGO NOVO-A cidade de Córrego Novo registrou inúmeros transtornos em decorrências das chuvas que tiveram início na noite de terça-feira (19). Foram aproximadamente três horas de chuva e a cidade chegou a ficar sem energia elétrica. A prefeitura decretou ontem situação de emergência nas áreas afetadas por deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos.

Foram atingidas por alagamentos ou inundações as seguintes localidades: Praça Santa Efigênia, Rua Padre Dionísio, Rua Monsenhor Horta, Rua Inho Vaz, Rua Francisco Gomes, Rua Irmão Dornelas, Av. Prefeito Carlito Caetano de Souza Filho, Rua Geraldo de Souza Neto, Rua João Pereira Bitarães, Rua Beto Cesário, Rua Neca Lima, Rua Iracy Pedra, Olívio Gualberto de Freitas e Rua Pedro Augusto.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, aproximadamente 300 casas foram atingidas pela inundação, sendo que em dois terços delas os moradores tiveram 100% de perda dos bens. 900 pessoas foram atingidas, mas ninguém se feriu.

De acordo com informações da Defesa Civil, 40 pessoas ficaram desalojadas e duas desabrigadas. Elas foram encaminhadas para abrigos, que estão funcionando no Ginásio Poliesportivo e Escola Municipal Professor Borges da Costa, onde com a contribuição de voluntários, estão recebendo alimentação e doações.

A prefeitura de Córrego, juntamente com a Polícia Militar, Defesa Civil e bombeiros acompanham a situação na cidade. Equipes estão visitando as residências para realização de diagnóstico de nível de risco, avaliando a necessidade de isolamento e se há risco nas estruturas. O efetivo de servidores e recursos logísticos da cidade também se empenharam na limpeza da via pública.

OUTROS TRANSTORNOS

O Bombeiro Militar constatou escorregamento de terra ao longo do trecho de acesso, com formação de cratera na rodovia LMG 759, próximo à entrada da cidade. Além das ruas de acesso atingidas, duas pontes foram danificadas, sendo uma delas interditada pela própria Polícia Militar.

Ipanema

A cidade de Ipanema também registrou transtornos relacionados às chuvas. A equipe da prefeitura ainda realizava levantamentos na tarde de ontem, mas casas foram alagadas nos bairros Nova Cidade, Loteamento do Eugênio e Centro. De acordo com o executivo, foram registrados apenas perdas materiais. Logo cedo, equipes trabalhavam também na limpeza das ruas.