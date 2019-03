Ladrões roubam e ainda batem no rosto de idosa

CARATINGA – Uma idosa, 84 anos, foi vítima de roubo e agressão. O crime ocorreu no início da noite desta quarta-feira (27/02), na rua Maria Silvana Neto, Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga. Os autores fugiram levando 50 reais.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa informou a respeito do caso, contando que a idosa lhe procurou, juntamente com seu filho, 45, tendo relatado que ladrões entraram na sua casa indo direto ao seu quarto. Ela foi arrastada até a cozinha e um dos autores ainda deu um tapa em seu rosto.

Os policiais fizeram contato com a vítima e ela informou que por volta das 21h50, uma vizinha lhe pediu água, sendo atendida pelo filho. Enquanto isso, ela ficou no quarto. A vizinha saiu, mas a porta ficou aberta, então minutos depois, três indivíduos entraram na residência. Eles estavam encapuzados e um deles portava uma arma de fabricação caseira, tendo anunciado o roubo. Enquanto um dos autores ficou na porta, um comparsa tapou a boca do filho da idosa e perguntou onde estava o dinheiro. Enquanto isso, outro marginal foi até o quarto e rendeu a idosa, arrastando-a a cozinha e desferindo um tapa em seu rosto. Então, a idosa retirou 50 reais de seu bolso e entregou para o autor. Após o crime, o trio fugiu.

A vizinha que pediu água foi ouvida pelos militares. Ela alegou que tem esse costume, pois a água desta casa é mais pura. Ela disse que não viu depois nada de anormal. Durante os levantamentos, os policiais conseguiram identificar dois dos autores, sendo que um deles é menor de idade, no entanto eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.