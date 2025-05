Korion se destaca na 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Tae Kwon-Do

DA REDAÇÃO – A Associação Korion mais uma vez se destacou no cenário esportivo estadual ao conquistar importantes resultados na 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Tae Kwon-Do, realizada entre os dias 23 e 25 de maio na cidade de Mariana. O evento, promovido pela Federação de Tae Kwon-Do de Minas Gerais, reuniu cerca de mil atletas de todo o estado.

Atletas premiados

A equipe de Caratinga garantiu 12 medalhas ao longo da competição: foram seis de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Os campeões foram: Alexandre Freiras Neves Campos, Ana Luiza Lima Trigo, Caroline Brasil Magalhães, Cristina Paula da Silva, João Pedro da Silva Souza e Luiza Vitória Rocha Sabino.

As pratas ficaram com: Antônio Gomes Ferreira, Arthur Herbert da Silva, Francisco Ermelindo dos Santos Barbosa, Luis Felipe e Ricardo Henrique Brandão Andrade. Já a medalha de bronze foi conquistada por Marcelo Stockler Rocinski Murta. A delegação foi comandada pelo técnico Weliton Oliveira, faixa preta 2º DAN.

Apoio e incentivo

A participação da equipe contou com o apoio de diversos parceiros da cidade, como Loja Chic Casual, Sow Trainer, Gráfica Nova Caratinga, Software HD, Metta Contabilidade, Café Moça Juju, Prefeitura de Caratinga, Superintendência de Esporte, Cultura e Lazer, América Futebol Clube e Esporte Clube Caratinga.

O superintendente municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Deyvid Tionas, comemorou o desempenho dos atletas: “Estamos nos esforçando para valorizar o esporte e fomentar a participação de atletas caratinguenses. Ver a alegria dos competidores e suas famílias, além dos bons resultados, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo.”

Próximos desafios

Com o encerramento das três etapas do Campeonato Mineiro, a Korion se prepara agora para os exames de faixa de seus núcleos e para os campeonatos regionais. Segundo o grão-mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 7º DAN e presidente da associação, a agenda inclui ainda a realização de um evento social voltado aos alunos da Korion em Caratinga.

“Queremos agradecer a todos os colaboradores que tornaram possível a participação em cada etapa. Sem esse apoio, seria inviável levar nossos alunos para as competições. Seguimos também com a Gincana Educacional 2025, que conta com importantes parceiros e tem o objetivo social de apoiar instituições que realizam um trabalho essencial em nossa cidade.” — destacou Cardozo.