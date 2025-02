Korion lança Gincana Educacional 2025

CARATINGA – A Associação Korion de Desportos lançou a Gincana Educacional 2025 em uma reunião realizada no Palácio de Cristal (Esporte Clube Caratinga). Durante todo o ano, alunos da instituição arrecadam donativos que serão doados para entidades de Caratinga.

O presidente da Korion, grão-mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 7º DAN, esclareceu o Regulamento da Gincana, ressaltou o valor das campanhas sociais, atividades familiares e tudo que a Gincana auxilia nos ensinamentos de alunos e familiares.

“A gincana em 2025 terá como apoiadores a SicoobCredliste, Tinauto Tintas, Zafira Joias, Versa, Studio Ferraz, NIM Doboks, Soares Supermercados, Cindra Gold Team, Clube Caratinga, Dr. Bruno Salvato, Gênese Contabilidade”, disse Cardozo, que agradeceu ao presidente do Esporte Clube Caratinga, Edgar Martins, por ter cedido o espaço para a reunião.

“Esta Gincana foi criada com o objetivo de poder ajudar as entidades que tem trabalhos sociais em Caratinga, e também poder auxiliar aos pais no quesito educacional de seus filhos e alunos da Korion, e para isso é necessário apoio na doação de prêmios e estes amigos apoiadores da Gincana são de muito importantes, e assim a Korion mais uma vez poderá contribuir para a sociedade caratinguense”, considerou Cardozo.

O quadro de eventos de 2025 da Korion contará com as campanhas sociais de Agasalho Solidário, Alimento Solidário, Natal Solidário, Desafio Lúdico Familiar, Desafio Gourmet, Fest Family I e II, bem como os questionários avaliativos dos alunos em casa e na escola e o Campeonato Tinauto Fight Taekwondo e também os exames de faixa em junho e dezembro, onde serão entregues os prêmios da Gincana Educacional 2025. “Agora a Korion inicia o ano e em breve muito mais informações para todos”, finalizou o presidente da Korion.