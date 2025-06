Korion: Exames de Faixa

A Associação Korion realiza no mês de junho/2025 a sequência de exames de faixa em seus núcleos, sendo: Academia X-Trainers, Professor Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN; Academia Mundo Fitness, de propriedade da senhora Juliana Mota, localizada na cidade de Santa Bárbara do Leste, do Professor Weliton Oliveira, faixa preta 2º DAN, e o Instrutor Francisco Ermelindo, faixa vermelha com ponta preta. Também foi realizado no Projeto Ensino de Taekwondo para Crianças e Adolescentes de Dom Lara, no período de julho a dezembro de 2025, que tem o apoio do Fundo Social do Banco Cresol, realizado no distrito de Dom Lara, Studio Meire Marçal no distrito de Sapucaia e Studio Fitness Fernanda Morais na cidade de Bom Jesus do Galho, todos sob a orientação e ensino da Professora Rosemeire Marçal, faixa preta 1º DAN.

O grão-mestre Marcelo Cardozo, que é o examinador da Korion, registrado na Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais e também na Confederação Brasileira de Taekwondo, salientou que: “Neste período de junho/julho, os nossos núcleos têm exames de faixa, onde os alunos demonstram as técnicas aprendidas ao longo das aulas e aproveitamos para mostrar aos familiares todo o desenvolvimento de cada aluno, e também trazendo a família para os eventos do esporte, algo que é muito importante na formação dos alunos. E tendo a presença familiar faz com que a alegria de estar realizando uma atividade esportiva seja importante no desenvolvimento de cada um, e nisso os familiares têm a devida importância, e agradecemos a todos que estiveram presentes.”

Agora, a Korion finalizará, nos dias 09 e 10 de julho, o ciclo de exames de faixas dos núcleos da Escola Liber, América Futebol Clube, que tem como professor Weliton Oliveira, faixa preta 2º DAN, e também o Esporte Clube Caratinga e a Academia Cindra Gold Team, de propriedade do senhor Eduardo Cinda, sob a orientação do Professor Caio Renato Ferreira Anacleto, faixa preta 2º DAN. Todos os exames são de responsabilidade do Grão-Mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 7º DAN, e todos registrados na Federação de Tae Kwon-Do do Estado de Minas Gerais. A entidade também se prepara para a Campanha de Alimento Solidário entre seus alunos no mês de julho, campanha esta que faz parte da Gincana Educacional de 2025.

AQUI A FAMÍLIA FAZ TODA A DIFERENÇA.

Rogério Silva

Colaboração: Grão-Mestre Marcelo Cardozo

