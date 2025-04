Korion conquista títulos na 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Tae Kwon-Do

Evento reuniu atletas em Ouro Branco e destacou representantes da Associação Korion de Desportos

DA REDAÇÃO – Nos dias 26 e 27 de abril, a cidade de Ouro Branco foi palco da 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Tae Kwon-Do. Organizado pela Federação de Tae Kwon-Do do Estado de Minas Gerais (FTEMG), o evento contou com a participação de delegações de diversas cidades, incluindo a Associação Korion de Desportos, que representou Caratinga com destaque.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Caratinga, Superintendência de Esporte, Cultura e Lazer, Gráfica Nova Caratinga, Loja Chic Casual e América Futebol Clube, a equipe caratinguense levou quatro atletas à competição e obteve resultados expressivos.

Francisco Ermelindo dos Santos sagrou-se campeão na categoria adulto masculino até -80kg (faixa vermelha ponta preta). Na categoria adulto masculino até -74kg (faixa azul), Antônio Gomes Ferreira também conquistou o título. No feminino, Cristina Paula da Silva brilhou ao garantir o primeiro lugar na categoria adulto acima de +67kg (faixa branca). Já Marcelo Stockler Rocinski Murta ficou em sexto lugar na categoria infantil masculino acima de +37kg (faixa laranja).

A equipe foi comandada pelo professor Weliton Oliveira, faixa preta 2º DAN, com assessoria técnica do Grão-Mestre Marcelo Cardozo.

“A participação da Associação Korion reafirma o talento dos atletas de Caratinga e o compromisso da entidade com a excelência esportiva, contribuindo para o fortalecimento das artes marciais no município”, destaca o Grão-Mestre Marcelo Cardozo.