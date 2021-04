Kdner Valadares é reeleito presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper

Chapa 2 foi vitoriosa com 89,21% dos votos em Assembleia Geral realizada de forma virtual neste domingo (18)

CARATINGA- Kdner Andrade Valadares foi reeleito presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper. A Assembleia Geral aconteceu no domingo (18), de forma virtual, e a chapa 2 foi vitoriosa com 3.937 votos (89,21%). A chapa 1, encabeçada por Azenildo Berbert, obteve 476 votos.

Em entrevista ao DIÁRIO, Kdner comentou o resultado e destacou a aprovação dos associados ao trabalho que tem sido realizado. “Nossos cooperados, população da nossa região, com certeza, isso é fruto do trabalho, da integração Sicoob Credcooper e associado. Estou com a emoção aflorando, mas, acima de tudo, ciente da minha responsabilidade de mais quatro anos de trabalho em prol do associado. Tenho certeza, estamos com um conselho renovado, agradecemos a todos os nossos associados que se comprometeram com esse momento tão feliz para todos nós”.

Kdner também registrou os seus agradecimentos aos novos associados, que também confiaram na chapa 2 para os próximos quatro anos. Ele ainda frisou a importância do trabalho em equipe. “Gostaria de agradecer aos novos cooperados, por escolher o Sicoob Credcooper para ser a sua instituição financeira, esperamos que seja principal ou a única instituição. Estamos trabalhando para atendê-lo em todas as suas necessidades possíveis nesse momento. Essa vitória expressiva é resultado dos números que nossos diretores, funcionários, conseguiram ao longo do ano de 2020, com trabalho, dedicação e comprometimento. Não faltaram força e energia”.

A cooperativa, ao longo dos anos, se consolidou em Caratinga e região. Kdner acompanhou todo esse crescimento. “Quando aqui cheguei, primeira conta que abrimos foi de número 244, não esqueço, Antônio Rodrigues Teixeira, que todos conhecem, Antônio Cupertino, de Santa Rita. E hoje estamos com mais de 17.000 associados. Isso é fruto das mudanças, da conscientização, que o cooperativismo, quando é trabalhado com seriedade, comprometimento e, acima de tudo, respeitando as normas, tem tudo para crescer, fortalecer e trazer resultados para todos nós. Gratidão pelo reconhecimento de um trabalho feito dia a dia, com o único lema, a perpetuidade da instituição. Tenho certeza que um dia vou passar, um dia a gente chega e o outro vai embora, mas, o associado permitiu que eu não fosse embora dessa vez e ficássemos por mais quatro anos”.

O Conselho de Administração ainda conta com os conselheiros Benedito Porfírio Lima Júnior, Jair Sabino de Sousa, Warley Luís Vieira do Amaral e Giovani José Vieira.