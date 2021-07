Karina Xavier e a arte da comunicação

Influenciadora digital foi entrevistada pelo Programa Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA- O Programa Conectados com Marcy Lopes recebeu a influenciadora digital Karina Xavier, 33 anos, que tem mais de 81 mil seguidores no Instagram. Karina faz sucesso nas redes sociais pelo carisma e por ser bastante extrovertida. Confira o bate papo:

Como e quando começou a trabalhar nas redes sociais?

Eu comecei em 2014, por influência da minha mãe. Ela era comerciante, lojista, vendia roupas e acessórios. Comecei a postar algumas coisas no Facebook, na época o Instagram não fazia tanto sucesso e eu já era frequentadora de blogs e sites. Eu acessava muito todos os dias, entrava no site que eu gosto, que até hoje eu frequento, para ver as matérias e tudo mais. Então, comecei a postar no Facebook, as pessoas ficavam procurando as coisas que eu postava com minha mãe porque ela tinha a loja. Decidi unir essas duas coisas, essas duas paixões; depois disso eu comecei a captar algumas marcas de roupas de outros segmentos. Pensei: “Acho que está dando certo, então, vou profissionalizar mais”. E já tenho quase 7 anos nesse ramo, amo muito o que faço. Não trabalho 24 horas por dia porque eu preciso dormir um pouquinho, porque senão eu trabalharia 24 horas por dia.

Você já teve outra profissão na área da saúde. Por que decidiu trocar?

Eu sou graduada em Fonoaudiologia, uma profissão que eu exerci por mais de 10 anos. Sou apaixonada pela fonoaudiologia também, eu acho que tem tudo a ver comigo porque é a ciência da Comunicação. Atuei como blogueira e fonoaudióloga por quatros anos, mas, eu precisava me dedicar, optar por um dos dois. Não tinha como eu ficar com os dois, porque eu queria dedicar mais o meu tempo, por questão profissional e eu tive que escolher. Eu vi o momento que pensei que se eu ficasse um pouquinho um, o pouquinho o outro, vou ficar dosando e não vou conseguir crescer. Foi quando eu decidi optar pelo blog, que eu conseguia ter mais flexibilidade também. Eu via a possibilidade de crescer com ele, trabalhando e financeiramente também. Como eu tenho mais liberdade para trabalhar, posso dizer que a palavra certa de falar é a liberdade de poder estar aonde eu quiser, a hora que eu quiser, de poder fazer meus horários, o que pra mim faz a toda diferença.

Qual conteúdo mais gosta de postar?

Gosto de postar um pouquinho de tudo. Comecei postando mais sobre o segmento de moda, como roupas; fotografando para umas lojas, para marcas e depois fui fotografando para algumas empresas de outros segmentos. Fiz para cosmético capilar, sapatos e depois comecei a me comunicar para outras empresas, corporativo, já fiz também trabalhos pra Fiat. São empresas de diferentes segmentos, que eu comecei em 2014, mas, eu amo comunicar, independente do segmento. Descobri que a Comunicação é algo que quero levar pra vida. E, assim, vamos ajustando, pois chega um momento que você não acaba vendendo só foto, você não consegue só fotografando uma roupa, um look e tudo mais. Você precisa realmente se posicionar, se comunicar de alguma maneira. Então, eu gosto de me comunicar um pouquinho de tudo.

Você faz provador virtual, que é a última tendência na internet. Financeiramente dá um bom retorno?

Sim, eu acho que com essa pandemia o virtual ficou cada vez mais evidente. A necessidade desse trabalho virtual que para o meu trabalho também foi excelente. Sempre falo com as pessoas que é um trabalho, apesar de levar tudo de uma forma muito divertida, muito extrovertida, com muito humor, acho que isso é um pouco da minha essência, porque sou muito extrovertida, muito alegre. Acho que se a gente não pode se divertir com aquilo que a gente ama fazer, é ruim. Mas, financeiramente, é ótimo sim porque é um trabalho como qualquer outro trabalho, remunerado, eu não tenho dificuldade nenhuma, independente do estado, do lugar do trabalho, sou sempre a mesma pessoa. Assim, brincando nas redes sociais ou atrás das telas. Amo viajar e poder conhecer outras pessoas, poder fazer Networking que acho que é muito importante. Só temos a ganhar conhecendo outras pessoas, outras culturas, outros lugares e fazendo muito amizades.

Quanto do seu tempo dedica ao trabalho?

Eu poderia falar que tenho horário, mas, atualmente, eu preciso ser sincera, pois quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Eu acordo por volta das 5h20 e vou dormir às 22h ou 23h. Eu trabalho da hora que eu levanto até a hora que eu deito, porque, na verdade, além de mostrar alguns parceiros, alguns clientes, eu mostro um pouco do meu estilo de vida e as pessoas gostam muito sabe. Então, tenho me policiado para conseguir pisar um pouco no freio, conseguir trabalhar um pouco menos e relaxar mais. Mas, acho que por ser muito responsável, muito dedicada com tudo que eu me proponho a fazer, acabo às vezes extrapolando um pouco e ficando um pouco viciada no trabalho. Mas, hoje, principalmente que eu moro sozinha, então na hora que eu acordo até a hora que eu durmo eu estou tentando produzir, mas, no final de semana, às vezes eu me permito tirar umas horinhas, tirar um dia, um pouco de tempo para descansar, assistir uma série, ficar com a família, ler um livro ou para estudar. Ou seja, estou o tempo inteiro fazendo alguma coisa.

Você está sempre exibindo seu corpão. Para isso precisa ter uma dieta rígida e fazer exercícios físicos?

Na verdade hoje em dia eu dou muito mais valor e me preocupo muito com essa questão de alimentação saudável do que há um tempo atrás. Mas, eu não vivo de dieta porque é algo que está tão natural, que é uma coisa tão intrínseca do meu dia a dia, que considero já o meu estilo de vida. Comer de maneira saudável é comer bem e fazendo boas escolhas na hora de alimentar. Já faz parte do meu estilo de vida, as pessoas falam: “Você come isso porque está de dieta”. Eu digo não, porque digo que me faz bem e me sinto bem. E é claro que tem alguns profissionais envolvidos, que eu sempre falo para os meus seguidores e seguidoras que eu não deixo nunca de acreditar que as pessoas que me acompanham que me ajudam nessa missão, porque não só cuidar da parte da estética, pois a estética é um bônus, mas, de cuidar da questão da saúde que caba refletindo na área da estética. Mas, eu amo atividade física, amo exercitar. Malho com a Tatá, que é uma amiga de mais de 18 anos e tem cinco anos que ela foi para academia, que eu malho junto com ela, brinco muito que ela é muito paciente por que eu zoo o tempo inteiro. Mas, sou apaixonada por ela e pelo trabalho dela. Faço crossfit lá no CT Caratinga que amo também, danço nas aulas, tem dia que caminho, tem dia que corro. Então, é assim, preciso de estar em movimento.

Você recebe muitos convites para fazer comerciais aqui na cidade?

Recebo. Graças a Deus, sou grata à minha cidade, pois nasci e cresci aqui, resido aqui em Caratinga. Apesar de estar sempre viajando, mas, recebo muitos convites e me sinto muito lisonjeada por ser daqui e conseguir trabalhar com as empresas daqui, empresas grandes, de credibilidade, lojas, empresas de outros segmentos, seja aqui em Caratinga, ou seja, fora, graças a Deus. Fruto de um trabalho que aos poucos vai fluindo.

Deixe uma mensagem para seus seguidores.

Então, o que quero dizer é muito obrigada. Gratidão a todo mundo que me acompanha, por todas as mensagens lindas que recebo, por todo o carinho que recebo. Todos os elogios de vocês.

PING PONG

– AMOR: Família

-VIAGEM: Experiências

-LIVRO: Essencial

-MÚSICA: Alegria

– ALEGRIA: Gratidão

– ESPERANÇA: Deus

– MEDO: Morte

-FUTURO: Empreender

– ENVELHECER: Com Saúde

– REDE SOCIAL: @KarinaXavier