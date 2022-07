Kaio e Kaique mostram a música de trabalho no “Conectados com Marcy Lopes” e contam a história da dupla

CARATINGA – Com eles não tem tempo ruim. A entrevista com Kaio e Kaique no Conectados com Marcy Lopes, foi diversão do começo ao fim. Kaio mora em Ipaba e Kaique em Piedade de Caratinga, e por onde passam o sucesso é garantido.

No momento a dupla sertaneja está divulgando a música de trabalho “Conclusão”, que no YouTube já tem 87 mil visualizações.

A dupla contou que faz questão de acompanhar toda a produção de DVD, de divulgação das músicas, para entregar sempre o melhor para o público.

E como não poderia deixar de ser diferente, a “Caixa Misteriosa”, que é a parte de mais descontração do programa, fez a dupla rir muito e dar respostas para lá de embaraçosas.

Para conferir tudo que aconteceu no programa, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, Regis Pizzaria Caratinga e MIX BBQ Caratinga.