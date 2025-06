Justiça pronuncia acusados de homicídio brutal ocorrido em São João do Oriente

INHAPIM — O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, divulgou nesta semana o pronunciamento oficial referente à sentença proferida pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Inhapim no processo de nº 0044106-63.2017.8.13.0309. O caso, de grande repercussão na região, envolve crime de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Segundo informações do Ministério Público, o crime ocorreu em 18 de julho de 2017, no Loteamento Esplanada, no município de São João do Oriente. Na ocasião, a vítima Mateus Felipe Alves Silva, de 16 anos, foi atraída para uma emboscada, supostamente motivada por uma dívida relacionada à venda de uma arma de fogo.

O jovem foi brutalmente assassinado com dezoito golpes de faca, atingindo as regiões do tórax, abdômen e pescoço, causando morte imediata. De acordo com as investigações, os acusados — um homem de 45 anos, outro de 20 e outro de 21 anos à época dos fatos — contaram com a participação de um adolescente de 17 anos no crime, o que também configurou o delito de corrupção de menores.

Acusados serão julgados pelo Tribunal do Júri

Após extensa análise processual, que incluiu laudos periciais, depoimentos de testemunhas, relatórios policiais e elementos colhidos no inquérito, a Justiça proferiu sentença de pronúncia contra dois dos réus, que agora serão levados a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim.

O caso chamou atenção não apenas pela extrema violência, mas também por revelar conexões dos envolvidos com o tráfico de drogas na região, agravando a repercussão social do crime.

Compromisso com a defesa da sociedade

Em nota, o Ministério Público reafirmou seu compromisso com o combate à impunidade e à criminalidade.

— Seguimos atuando de forma firme, imparcial e responsável na proteção dos direitos fundamentais, na defesa da vida e na promoção da justiça, sempre zelando pela ordem pública e pelos interesses da sociedade — destacou o Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, responsável pelo caso.

A data do julgamento pelo Tribunal do Júri ainda será definida pelo Poder Judiciário.