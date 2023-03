Moradores de Santa Bárbara do Leste fazem homenagem a mulher assassinada

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Amigos e familiares de Lucélia Martins, assassinada na zona rural de Santa Bárbara do Leste, estão se organizando para fazer uma homenagem e pedir por justiça. O evento será às 8h30 dessa quarta-feira (8), na praça da matriz.

Indignados com a crueldade com que Lucélia foi morta, moradores de Santa Bárbara criaram um grupo de WhatsApp chamado “Justiça por Lucélia” para programar a manifestação.

A prefeitura de Santa Bárbara do Leste havia programado uma manhã de homenagens nesse Dia Internacional da Mulher, com atividade física, palestra e show, mas o evento foi cancelado pela prefeita Wilma Pereira Mafra em virtude do assassinato de Lucélia.

A prefeitura divulgou uma arte em suas redes sociais informando o cancelamento do evento com os seguintes dizeres: “Nossa cidade e nossos corações estão em luto por Lucélia, familiares e amigos”.

O CASO

Lucélia Rodrigues de Andrade Martins, 42 anos, desapareceu no dia 27 do mês passado. Ela morava no Córrego dos Ferreiras, zona rural de Santa Bárbara do Leste, com o marido Cláudio Quirino Martins, 51 anos, e com a filha, 14. Lucélia não tinha problemas de saúde e não fazia uso de medicamentos.

Lucélia saiu de casa no dia 27 de fevereiro para marcar uma consulta para sua mãe em Santa Bárbara do Leste, mas desapareceu antes de chegar à cidade.

Lucélia foi vista pela última vez na segunda-feira (27), por volta das 14h30, perto da escola que fica a aproximadamente 1,5 quilômetros de sua casa.

Após buscas, no último sábado (4), os bombeiros militares encontraram o corpo de Lucélia, que apresentava marcas de violência. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.