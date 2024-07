Justiça mantém condenação de treinador de futebol denunciado pelo MPMG por estuprar adolescentes, em São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação, a 40 anos de prisão, de um treinador de futebol denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo estupro de duas adolescentes, crime ocorrido em São Sebastião do Anta. O homem, de 30 anos, deverá cumprir a pena em regime fechado. Ele também terá que indenizar cada uma das vítimas em R$10 mil por danos morais.

Segundo a denúncia do MPMG, o homem mantinha vínculo de amizade com as duas vítimas, de12 e 13 anos, em função de sua atuação como treinador de futsal no projeto denominado Geração Esporte, do qual as adolescentes eram alunas. Com uma delas, de acordo com as investigações, ele praticou atos libidinosos, por inúmeras vezes, durante o ano de 2023.

Em relação à outra, o homem praticou o crime nos dias 18 e 19 de maio do mesmo ano. A denúncia aponta que o condenado obrigou a vítima a fazer fotos e vídeos eróticos e praticou sexo oral e conjunção carnal com ela.

Na denúncia, a Promotoria de Justiça de Inhapim aponta que a execução dos crimes revelou dolo intenso ou culpabilidade acentuada por parte do denunciado. “Isso, pois, ao empregar violência física contra as vítimas, o agente as submeteu a diferentes abusos, praticando com elas vários atos sexuais, os quais foram cometidos em momentos em que com elas ficava sozinho”, aponta o MPMG.

Conforme a decisão da Justiça, o homem continuará preso preventivamente.