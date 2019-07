Justiça Itinerante no município de São Sebastião do Anta

Evento, intitulado ‘Todos pela Cidadania’, será no próximo sábado (6)

DA REDAÇÃO – No próximo sábado (6), das 10h às 15h, será realizada, no município de São Sebastião do Anta, mais uma edição da Justiça Itinerante, intitulada “Todos pela Cidadania”.

O evento será realizado na praça João Barbosa Neto e serão oferecidos serviços em diversos setores conforme relação:

1) Cidadania

Registros Civis;

-identidade;

-carteira de trabalho;

-alistamento militar.

2) Educação

Leitura e doação de livros.

3) Saúde

-Aferição de pressão arterial;

-cálculo de índice de massa corpórea (IMC);

-conscientização da saúde do homem e da mulher;

-orientação sobre HIV/IST;

-orientação sobre a dengue;

-zumba.

4) Judiciário

-Dúvidas jurídicas;

-consulta de andamento processual de feitos;

-solução de conflitos que envolvem divórcio, guarda e alimentos de menor, direito de vizinhança, dentre outros.

5) Social

-Orientação BPC (Benefício de Prestação Continuada);

-serviço de convivência e fortalecimento de vínculos crianças e adolescentes;

-serviço de convivência e fortalecimento de vínculos idosos;

-oficinas de pintura;

-programa criança feliz;

-bolsa família;

-proteção social especial.

6) Conscientização

-Coleta seletiva;

-primeiros socorros.

7) Justiça eleitoral

Cadastro biométrico.

8) Entretenimento

-Pula-pula;

-pipoca;

-algodão doce;

-brincadeiras.