JUSTIÇA EM NÚMEROS

Comarca de Caratinga contabilizou 16.919 novos processos em 2021

CARATINGA- A comarca de Caratinga teve 16.919 novos processos, uma média de 1.409/mês no ano de 2021. Foram 11.323 na Justiça Comum, 4.498 no Juizado Especial e 1.098 na Turma Recursal.

Considerando a média mensal e o número de sete magistrados é possível mensurar 201 ações novas, por mês, para cada juiz. O cálculo não é exato, pois há varas que recebem mais ações que outras, como é o caso do Juizado Especial. Mas, apresenta a dimensão da produtividade local.

Foram proferidas 16.054 sentenças (julgamentos) e prolatadas 11.583 decisões; 74.709 despachos foram proferidos. “Esclareço que sentença é o ato do juiz que decide o processo, ou seja, o julga. Decisão é o ato do juiz que decide algum pedido feito durante o processo, mas não encerra o caso. Despacho é o ato do juiz que impulsiona, isto é, dá andamento ao processo até seu julgamento final”, explica o juiz diretor do foro da comarca Max Wild.

Ainda foram contabilizados 67 júris pela 3ª Vara Criminal e de Execuções Penais. 5.526 audiências foram realizadas e 17.240 processos foram baixados (arquivados).

O acervo total de processos, em 31 de dezembro 2021, era de 38.328 casos em andamento.

Os números apresentados abrangem todas as varas (1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis; 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais; o Juizado Especial e a Turma Recursal). A Turma Recursal é o órgão que examina os recursos apresentados pelas partes em relação às sentenças proferidas pelo Juizado Especial.