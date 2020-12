Justiça Eleitoral realizará retotalização de votos na terça-feira (15)

CARATINGA- O Cartório Eleitoral de Caratinga publicou edital convocando Ministério Público Eleitoral, representantes de partidos políticos e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para comparecerem à cerimônia de retotalização de votos das Eleições 2020, que ocorrerá na próxima terça-feira (15), às 12h30.

O objetivo é atualizar os dados relativos aos candidatos que estavam com situação “indeferido com recurso”. As situações que estavam pendentes de julgamento até o dia do pleito já foram devidamente apreciadas pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

É o caso de Rosilene (PROS), que teve o deferimento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais (TRE-MG). Ela teve 642 votos, a candidata mais votada do seu partido. O PROS obteve o total de 2.110 votos, sendo 2.069 votos nominais e 41 de legenda.

O procedimento deve gerar alterações ao resultado das eleições proporcionais em razão do cômputo dos votos anulados por estar na situação “indeferido com recurso”. Assim, a composição da Câmara pode mudar.