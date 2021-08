Justiça Eleitoral distribui mais de mil frascos de álcool para instituições

Doações foram remanescentes dos materiais provenientes das Eleições Municipais de 2020

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga fez a doação de 1.660 frascos de álcool líquido e gel para cinco instituições de Caratinga. Foram beneficiados o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Unidade de Pronto Atendimento, Grupo Espírita Dias da Cruz, Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e Asadom. Estas doações foram remanescentes dos materiais provenientes das Eleições Municipais de 2020.

Conforme o juiz da 72ª zona eleitoral de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, logo que ele assumiu a direção do foro eleitoral, solicitou o levantamento do número de frascos de álcool em gel e líquido que estariam próximo do vencimento, material que não foi utilizado durante a última eleição municipal. “Encaminhamos ao Tribunal Regional Eleitoral solicitando uma autorização para que fosse disponibilizado para as entidades de Caratinga e região. Imediatamente baixamos um ato, determinamos a publicação de um edital no jornal de maior circulação em nossa região e cinco entidades solicitaram o credenciamento para receber esse material”.

Consuelo frisa que as doações são mais um elo com o trabalho importante desenvolvido por estas entidades para a sociedade. “Ficamos muito contentes, pois é a oportunidade do Poder Judiciário, em especial, a Justiça Eleitoral, trabalhar próximo do cidadão, num momento tão difícil que o mundo passa, no que se refere à pandemia. O hospital de Caratinga irá receber a maioria desse álcool, além de outras entidades, com intuito de trabalharmos essa parceria”.

Marco Antonio de Oliveira Roberto, juiz da 71ª zona eleitoral, também destaca a importância da parceria. “É necessária esta contribuição, uma vez que as entidades beneficiadas precisam do material, especialmente, o hospital e o lar de idosos. Houve essa sobra de materiais das eleições de 2020 e até para evitar que se perdesse o prazo de validade e ser descartado. Essa doação é uma destinação para quem mais precisa”.

INSTITUIÇÕES

Os representantes das instituições fizeram questão de deixar uma mensagem de agradecimento à Justiça. É o caso de Edgar Nunes, o Bizuca, presidente do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. “Representa muito, quero parabenizar ao Dr. Consuelo pela atitude dessa doação. Agradeço e peço a Deus para que continue abençoando eles, que sirva de exemplo para outras pessoas. O asilo e as outras entidades precisam de ajuda. É um momento de dar as mãos e ajudar. A pandemia está aí, usamos muito álcool para higienização, isso é de grande necessidade”.

Silvânia Chaves, assistente social da Asadom afirma que as doações chegaram em boa hora. “Hoje a Asadom conta com 69 assistidos, mais de 40 funcionários revezando no serviço do dia a dia para dar conta da casa. Temos que fazer higienização das mãos constantemente, dos locais de uso comum, para ficar tudo bem limpo para uso deles”.

Vânia Franco, diretora da UPA, chamou atenção para a necessidade dos materiais neste período de pandemia. “É muito gratificante, agradeço, pois toda ajuda é bem-vinda nessa situação. Com a pandemia, todos os EPIs aumentaram muito, nosso custo aumentou muito. Muito louvável esta atitude”.

Leonardo da Silva, técnico de Segurança do Trabalho do HNSA, disse que os frascos serão de grande utilidade para o hospital. “Agradecemos devido à importância desse material nessa pandemia, para fazer a limpeza, descontaminação, principalmente em área hospitalar, que tem muito fluxo de pacientes”.

Distribuição dos materiais

HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

220 frascos de 190 gramas de álcool gel;

300 frascos de 400 gramas de álcool gel;

120 frascos de 500 ml de álcool líquido.

UPA

220 frascos de 190 gramas de álcool gel;

200 frascos de 400 gramas de álcool gel.

GRUPO ESPÍRITA DIAS DA CRUZ

150 frascos de 190 gramas de álcool gel;

50 frascos de 400 gramas de álcool gel.

LAR DOS IDOSOS MONSENHOR ROCHA

150 frascos de 190 gramas de álcool gel;

50 frascos de 400 gramas de álcool gel.

ASADOM

150 frascos de 190 gramas de álcool gel;

50 frascos de 400 gramas de álcool gel.