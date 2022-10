Justiça Eleitoral de Caratinga prepara urnas para segundo turno

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga segue preparando as urnas para o segundo turno. Os trabalhos são realizados no Cartório Eleitoral, que abriga as 71ª e 72ª zonas eleitorais. Representantes de partidos políticos, federações e coligações dos municípios, além do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, são convidados a participarem.

No final de semana, acontecerão as cerimônias públicas para a geração das mídias (cartões de memória para votação e contingência, caso necessário; e memórias de resultado das urnas eletrônicas) que serão utilizadas. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.

No sábado (22), a partir das 9h, atuarão os servidores pela 72ª zona eleitoral referentes às urnas dos municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo D’Água e Vargem Alegre e parte de Caratinga. Já no domingo (23), a partir das 8h, servidores da 71ª zona eleitoral realizarão o mesmo procedimento nas urnas de Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas. Ubaporanga e parte de Caratinga.

A próxima etapa será a conferência do relógio interno e dos dados de carga constantes da tela inicial das urnas eletrônicas. O procedimento acontecerá na próxima terça-feira (25), para a 71ª zona eleitoral e na quarta-feira (26), às 8h, para a 72ª zona eleitoral.

As cerimônias de emissão da Zerésima, relativa ao Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT), para uso nas fases de gerenciamento dos arquivos de urna a serem recebidos e da totalização das eleições acontecerão na quarta-feira (19), para as duas zonas eleitorais.

Ainda são apresentados os procedimentos de contingência necessários para garantir o funcionamento das urnas eletrônicas e apuração dos votos no dia do 2º turno da Eleição Geral, 30 de outubro. Antes da emissão da Zerésima na seção eleitoral, caso o relógio da urna apresente divergência na data, adiantamento ou atraso maior do que 15 minutos, poderá ser utilizada a Mídia do Sistema de Ajuste Data/Hora (ADH) para o devido acerto. Antes de iniciada a votação e, dependendo do problema apresentado, poderá ser dada carga de seção em urna de contingência.

Poderá ocorrer ainda, dependendo da conveniência, inclusive durante a votação, reposicionamento ou substituição do cartão de memória de votação e substituição de urna eletrônica por outra de contingência. No dia da votação, poderá ser efetuada também, a qualquer momento, carga de contingência em urna disponibilizada após o conserto de defeito apresentado antes do dia da eleição. Após o encerramento da votação, os procedimentos de contingência porventura necessários, inclusive no caso de apuração de cédulas, perante a Junta Eleitoral.

A sede do Cartório Eleitoral de Caratinga está localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 135, centro.