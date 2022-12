Justiça Eleitoral de Caratinga doa mais de mil frascos de álcool em gel para instituições

CARATINGA- O Foro Eleitoral de Caratinga realizou a doação de 1.750 frascos de álcool em gel que não foram utilizados nas eleições 2022. Foram contemplados o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Cantina Áurea, Conselho da Comunidade e Desafio Jovem Hebrom de Vargem Alegre.

O juiz eleitoral Consuelo Silveira Neto destacou a iniciativa da Justiça Eleitoral. “Mais um compromisso reforçando aqueles que são já institucionais, de compartilhar, contribuir para que a sociedade possa se desenvolver de forma sadia. Esses frascos de álcool não chegaram a ser utilizados, foram disponibilizados no dia da Eleição e a Justiça Eleitoral com o compromisso de ajudar a comunidade está doando esses frascos para as entidades aqui da nossa cidade e região”.

Arilson Carvalho, chefe de cartório da 72ª zona eleitoral de Caratinga, destaca que as instituições interessadas em receber os frascos precisaram manifestar após publicação de edital. “A exemplo de 2020, onde o TRE também disponibilizou álcool em gel para utilização dos mesários e eleitores nas seções eleitorais estamos agora com o material que não foi utilizado nas eleições 2022, disponibilizando para as instituições que manifestaram no prazo do edital que foi publicado o interesse em receber a doação”.

Pela 71ª zona eleitoral, o chefe de cartório Fabrício Rezende afirma que os itens serão importantes para higiene e cuidado nas instituições. “É de muita importância, esse material ficaria guardado aqui, com o tempo perderia a validade, então, com autorização do TRE foi feita a doação para as instituições que se cadastraram”.

Davi Marques, representando a Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga, afirma que as doações serão muito importantes para o desenvolvimento das atividades na área hospitalar. “É de uma grande importância, agradecemos a parceria com a Justiça Eleitoral, em nome do doutor Consuelo. A UPA hoje tem uma demanda muito grande com álcool em gel, todo paciente a gente disponibiliza álcool em gel para utilizar, então, vai ser de uma grande importância para a Unidade hoje”.