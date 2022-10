Justiça eleitoral abre primeira seção com emissão de zerézima

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga abriu a primeira seção eleitoral na Escola Estadual Engenheiro Caldas, onde foi feito o teste de teclado e a emissão da zerésima de uma urna.

A zerésima é um relatório que toda urna eletrônica necessariamente emite quando é ligada e que mostra que, na memória, ainda não foi registrado nenhum voto antes de o primeiro eleitor fazer a sua escolha.

O juiz Consuelo Silveira Neto comentou que o procedimento é mais uma medida que atesta a segurança das urnas e o voto livre, sigiloso e sem influência. “Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ligar uma urna eletrônica, colocá-la em funcionamento, fazer um teste de teclado que é fundamental para confirmar que todas as teclas estão em funcionamento, imprimir a zerésima que comprova que todos os candidatos estão ali inseridos na urna eletrônica, o nome deles para todos os cargos para aqueles que há eleição no dia de hoje e também comprovando que não há nenhum voto para qualquer candidato. Então, a impressão da zerésima é mais uma de várias etapas de auditoria que são feitas nas urnas eletrônicas comprovando a seriedade, a segurança e a transparência do processo eleitoral”.

Ao contrário da zerésima, que mostra não haver nenhum voto na urna eletrônica no começo do dia da votação, o Boletim de Urna (BU) traz todos os votos que foram depositados no equipamento nas horas que se seguiram, distribuídos entre os candidatos registrados, os votos nulos e os em branco, restando apenas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fazer a totalização dos votos pelo país, como enfatiza Consuelo. “Ao final da votação o mesário tem que imprimir pelo menos cinco vias do boletim de urna, que comprova a quantidade de votos que cada candidato teve. O boletim de urna fica a disposição no site do TSE para que todo e qualquer cidadão possa ver, analisar e conferir o resultado da votação numa seção específica, que é mais uma etapa do processo de auditoria das urnas eletrônicas”.

O juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto também fez questão de enaltecer a transparência do processo eleitoral. “É um dia muito especial, podemos dizer que é a chamada festas da democracia, é o dia do eleitor, em que o cidadão escolherá os seus mandatários para os próximos quatro anos, mais do que tudo é a importância da lisura, da transparência, dos trabalhos da justiça eleitoral. E aqui eu destaco a importante colaboração porque muitas pessoas são desinformadas, não tem acesso a esses procedimentos, por isso até por desinformação muitos erroneamente questionam e até mesmo atacam o sistema de votação. Desse modo reafirmo aqui a importância da imprensa divulgar esses trabalhos”.