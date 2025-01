Justiça determina suspensão de nomeação de Emerson da Silva Matos

CARATINGA- Após determinar o afastamento de Ronilson Marcílio Alves do cargo de Coordenador Geral da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, a Justiça de Caratinga agora determina a suspensão de documento que nomeou Emerson da Silva Matos para o cargo de secretário de Obras e Defesa Social da Prefeitura.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). A medida foi tomada em razão da condenação de Emerson por corrupção, que, segundo o MPMG, o tornaria inelegível para o cargo.

A decisão suspende os efeitos do Decreto 007/2025 que havia nomeado Emerson da Silva Matos para o cargo, até decisão superior em contrário, sob pena de crime de desobediência ao prefeito.

Em sua decisão, o juiz José Antônio de Oliveira Cordeiro destacou que Emerson é condenado em 2a Instância por corrupção e encontra-se inelegível junto ao TRE/MG, desde a eleição de 2024, “motivo pelo qual não obteve a eleição para concorrer a vereador e o clamor social gerado de providências, quanto a sua nomeação como Secretário pela atual gestão”.