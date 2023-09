Justiça condena à prisão homem que divulgou fotos da autópsia de Marília

A Justiça do Distrito Federal condenou André Felipe de Souza Pereira Alves por vilipêndio a cadáver, por divulgar fotos da autópsia de Marília Mendonça e Gabriel Diniz.

André ainda foi condenado pelos crimes de divulgação de nazismo, xenofobia, racismo contra nordestinos, uso de documento público falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime. No total, a pena é 8 anos de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção.

O juiz Max Abrahao Alves de Souza deliberou que “a natureza das fotografias expostas e os comentários realizados pelo réu através do seu perfil na então rede social Twitter demonstraram o inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos […] Após estas considerações, é seguro concluir que o acusado, com vontade livre e consciente, vilipendiou os cadáveres de Marília Dias Mendonça e Gabriel de Souza Diniz”.

O caso

Em abril, fotos da autópsia de Marília, exclusivas do inquérito policial, vazaram em grupos de WhatsApp. Na mesma semana, a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu o suspeito por divulgar as imagens, morador de Santa Maria, no DF.

No interrogatório, André confessou que divulgou o conteúdo criminoso no Twitter — a rede social também teve de suspender o perfil do acusado, e fez isso com atraso de duas semanas.

No mesmo mês, o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) denunciou o suspeito, e ele se tornou réu em maio.