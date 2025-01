Jurados acolhem acusação do MP e réus são condenados

Vítima foi atingida e lesionada pelos disparos de arma fogo, que a tornaram tetraplégica

MANHUAÇU (MG) – Durou proximamente nove horas, o julgamento de dois amigos, que foram presos e denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e, pelo emprego de recurso que causou perigo comum e que dificultou a defesa da vítima. Os acusados foram submetidos a julgamento nesta terça-feira, (28) e condenados pelo crime praticado contra um desafeto.

O primeiro L.S. foi condenado a 12 anos e 8 meses de reclusão e o segundo A.G. a 11 anos de reclusão. A vítima foi atingida e lesionada pelos disparos de arma fogo, que a tornaram tetraplégica.

Todas essas qualificadoras foram acolhidas pelos jurados. A sessão do júri foi presidida pelo juiz, Marco Antônio da Silva, tendo sustentado a acusação, o promotor de Justiça, Gabriel Langa Neto.

De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça, Renan Cotta Coelho, no dia 13 de outubro de 2023, os acusados transitavam pela avenida Melo Viana (Bom Pastor), em Manhuaçu e, ao avistarem a vítima, desembarcou do carro e foi até à vítima, e deferiu-lhe um soco. Em seguida, A.G. também deixou o carro e foi em direção à vítima, efetuou os disparos, que atingiram o pescoço e saíram na região cervical. Ficou apurado pela Delegacia de Homicídios, que o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e A.G., devido ao não pagamento de dívida de droga.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó