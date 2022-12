Júnior Pinheiro realiza primeiro show pós gravação de seu DVD

Cantor se apresentará na festa de final de ano do Grupo Educacional Faveni, em Caratinga, que contará também com a dupla João Bosco & Vinícius

CARATINGA- Nesta sexta-feira (16), o cantor Júnior Pinheiro irá realizar seu show de estreia da turnê ‘MISTURÔ’. A apresentação acontecerá em Caratinga, na festa de confraternização do Grupo Faveni.

Além de Júnior, a festa contará com os shows da dupla João Bosco & Vinícius, Kaio & Kaique e também o DJ Marlon Santana. O evento privado terá início a partir das 19h. O sertanejo já adianta que preparou um show muito animado e dançante, com suas músicas de trabalho “Raba Namorando”, “Vem Fazer Amor”, além de músicas que viralizaram nas plataformas digitais. “Estou mega feliz em poder mostrar meu show da turnê “Misturô”, e muito grato por poder fazer isso na minha cidade, junto dos meus amigos e família. Está tudo muito incrível, vários efeitos durante o show, uma estrutura bastante moderna. Escolhi a dedo o repertório, coloquei todas as minhas músicas de trabalho, e inclui também as músicas mais estouradas que eu sei que o público ama, tudo muito dançante e animado, sei que ninguém irá ficar parado” declarou Júnior Pinheiro.

Júnior gravou seu primeiro projeto audiovisual intitulado “Misturô” em setembro desse ano.

O DVD contou com a participação de nada menos do que John Amplificado, dono do hit “Chega e Senta”, que viralizou nas mídias sociais, Ingrid Mantovani, dona da música “Rodeio Virou Bailão”, Igor Ferraz, Rico Henriques e DJ Marlon Santana.