JÚNIOR PINHEIRO Cantor fecha parceria com produtora de sucesso e lança trabalho autoral

CARATINGA – Júnior Pinheiro, 31 anos, cantor e professor de inglês, participou essa semana do programa “Conectados com Marcy Lopes”, onde falou de sua trajetória na música e de uma nova parceria com uma gravadora de sucesso.

O cantor nasceu em São Paulo, mas foi criado em Santa Bárbara do Leste, e atualmente reside em Caratinga. Júnior começou a cantar ainda criança em missas e festividades católicas. Pisou no palco pela primeira vez em uma festa da cidade onde foi o vencedor de um concurso musical aos oito anos. Já participou de gravações piloto de alguns programas famosos como “Gente Inocente” e “Raul Gil”.

Recentemente Júnior fechou parceria na “KZA Produções”, produtora de Matheus e Kauan em São Paulo. E na entrevista o cantor fala de seu novo trabalho autoral intitulado “Solteirando”, que em breve será lançado também em DVD.

Você é nascido em São Paulo, mas mora em Santa Bárbara. Por que decidiu vir para o interior?

Bom, é uma longa história que vou tentar resumir para vocês. Como você disse eu nasci em são Paulo vivi grande parte da minha vida em Santa Bárbara do Leste onde cresci, sou muito grato por minha terrinha. Mas hoje não resido mais em Santa Bárbara, hoje eu resido aqui em Caratinga mesmo, até por conta da profissão, ser professor me fez mudar pra cá, está mais próximo também, mais perto. Mas o carinho, a essência é de Santa Bárbara, na verdade me considero Paulista, e falo que sou santa barbarense nato.

Quando descobriu que tinha o dom para ser cantor?

Olha que engraçado, aos seis anos estava eu lá pedindo para cantar nas missas, então como muitos cantores começaram na igreja eu também não fui muito diferente. Comecei a cantar mesmo nas missas de domingo pela manhã, cantando ali também no sábado à noite, querendo meu espacinho e mostrando que eu sabia. Até que um dia eu assistia o programa do Raul Gil no sábado à tarde, via o Matheus Brunetti, (até vou mandar essa entrevista pra ele, porque ele sabe que sou muito grato), e via o Matheus cantando no palco na época do jovens talentos e eu falava assim: gente será que um dia vou chegar ali? Aí aquele sonho foi crescendo e crescendo, eu passei por muita coisa pra realizar meus sonhos.

E por influência de quem escolheu o estilo sertanejo?

Então, na verdade eu acho que é por causa das pessoas que a gente admira né? Hoje tenho duas vertentes de trabalho, eu trabalho com o meu projeto solo, e também tenho uma banda baile que canta em formaturas e casamentos, que toca todos os estilos. Mas essa questão da influência do sertanejo não foi por causa dos cantores mais antigos, mas foram os novos. Na época o Luan Santana estava estourado, o Israel Novais, eu cantava muito as músicas deles nos meus shows, então acabei seguindo essa linha .

Qual foi a primeira vez que pisou em um palco profissionalmente?

Bom, primeiro vou destacar antes do profissionalmente. Minha aparição no palco mesmo foi em um concurso de karaokê em Santa Bárbara do Leste. Nos anos 2000 fizeram um concurso que valia uma bicicleta e vários prêmios. Subi no palco lá, cantei e acabei ganhando, foi daí que surgiu a primeira aparição. Depois disso, a primeira aparição profissionalmente foi no palco Raul Gil.

Além de cantor, você também é professor. Qual das duas profissões mais gosta?

Muitas pessoas perguntam isso, você não é a primeira, mas eu sempre falo o seguinte: são profissões totalmente diferentes, preciso me comportar de maneira diferente, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, não consigo chegar à sala de aula cantando, apesar de que às vezes, quando a aula está mais animada, levo a música sim pra sala. Mas sinceramente não sei te responder ao certo qual mais gosto, porque acontece em momentos diferentes. Durante a semana, por exemplo, estou como professor, amo o que eu faço, e aos finais de semana eu amo estar no palco, amo ter pessoas ao meu lado, amo preparar o repertório, amo tirar a música, então assim, eu amo as duas profissões.

Você participou de vários programas de famosos. Como foi essa experiência?

Bom, graças a Deus as oportunidades sempre batem, e eu nunca fui de desperdiçar nenhuma. Se eu vou ganhar sim, ou se eu vou ganhar não, Júnior Pinheiro está lá. Já participei do “Raul Gil”, participei do “Ídolos”, do “Astros”, que eu tiver o prazer de estar retornando do SBT, também participei do “The Voice” 2015, que infelizmente eu não consegui prosseguir com as fases, porque eu havia perdido meu pai naquela semana, é uma coisa que assim poucas pessoas sabem, os mais íntimos sabem do vídeo da inscrição, inclusive está disponível YouTube, está lá, e hoje, recentemente, tem novos programas chegando, daqui a pouquinho vou poder falar para vocês sobre um. Mas é maravilhoso, o acolhimento, e sobre amizade, que cada lugar que você vai, você faz amigos, eu gosto de conversar, de bater papo, gosto de essências, então a partir do momento que você deu um sorriso, você está me dando liberdade de conversar, eu já gostei.

Quais as cidades que já fez shows?

Então como eu disse, também fora do meu projeto solo, assim intitulado, eu tenho uma banda baile que toca em casamentos e tal, então assim, da nossa região graças a Deus a gente tem aparecido bastante, então Manhuaçu, Reduto, Manhumirim essa região aqui, Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano, a gente tem feito bastante, Timóteo, Caratinga mesmo a gente faz direto, Ubaporanga, Santa Bárbara, Santa Rita de Minas, essa região nossa, e fora mesmo São Paulo, antes da pandemia, todas férias de julho, dezembro, eu estava lá no “Coração Sertanejo”. Inclusive vou mandar um abraço para o Alan, proprietário do “Coração de Sertanejo” lá de São Paulo, um empresário de lá que está sempre me ajudando.

Você já teve participações em shows de artistas renomados. Qual deles mais gostou?

Assim tem um irmão meu que sempre está na região aqui, ele faz questão de ligar mesmo, venha aqui cantar comigo uma moda, é o Adair Cardoso, a gente se conheceu no Raul Gil, ele se tornou mesmo um irmão, de tipo pegar uma semana de outubro que a semana do recesso, eu ia para casa dele ficar lá, para você ter noção, ele é um artista completo, porque ele é um baita compositor, tem músicas hoje aí com o Eduardo Costa, Wesley Safadão, Gusttavo Lima agora recente, tem grandes que estão regravando músicas do Adair. É uma emoção muito grande por eu conhecer, mas uma emoção muito grande pra mim foi abrir o show do Jota Quest na “Festa do Inhame” em Inhapim. Fiquei muito emocionado na verdade, eu subi no palco tremendo. E no mesmo dia, estava acontecendo a festa lá em Ipanema e aí eu abri o show do Jota Quest em um dia, e eu lembro que no outro dia eu ia cantar com a Thaeme Thiago lá. Foram duas emoções no mesmo final de semana, são dois shows que me marcaram muito.

Durante a pandemia os shows foram suspensos. Você também aderiu às lives?

Sim, na verdade eu fui compondo o meu projeto, e que infelizmente também com a pandemia não consegui executar 100%, somente partes, e eu acabei transformando esse projeto em lives. A minha primeira live foi em Inhapim, 100 % para arrecadar para o Núcleo do Câncer, foi uma live que a gente arrecadou cerca de R$ 20 mil, em um domingo, então foi uma live muita boa. A segunda live que eu participei, participei de lives com o “Joãozinho da Matinha” para poder ajudar mesmo, e fiz parcerias com outros cantores da região, inclusive eu gostaria de agradecer a todos que puderam estar comigo em todas as lives, muito obrigado. E a live que mais me marcou mesmo, foi uma que eu criei no papel mesmo, que foi uma live chamada “Cine Live, que fiz dentro do cinema aqui em Caratinga, somente resgatando músicas antigas, então músicas internacionais, eu trouxe temas de filmes pra dentro do cinema, então foi todo mundo caracterizado, tive companhias maravilhosas, inclusive preciso mandar um beijo para Viviane Lopes, minha bailarina do coração, que me ajudou no projeto Pedro Péricles também, a “Aplausos”, escola de dança, que abraçou a causa, e assim foi acontecendo, e ficou mágico, é algo que está registrado, foi marcante.

Recentemente você fechou parceria com uma produtora famosa em São Paulo. Como aconteceu?

Como vocês sabem, em setembro do ano passado, eu lancei o meu álbum “Solteirando” nas mídias sociais, nas plataformas digitais, e aí, um mês atrás me chamaram para gravar o piloto no SBT, e era um programa que ainda não estreou, e eu fui gravar o piloto, e lá tinha um olheiro, e eu acabei conhecendo olheiro lá nos bastidores, e ele acabou me convidando para conhecer a sede da gravadora do Matheus e Kauan lá em são Paulo. Isso foi no outro dia, isso foi numa quarta, a gravação, e eu tinha que estar lá na quinta. Então 17h30, eu dei um spoiler, tipo amanhã estarei em um lugar que vocês não imaginam, porque eu, sinceramente, sempre quis pisar lá, porque eu via os stories, e pensava: gente, será que um dia eu terei condições de pisar lá? E não é que na quinta-feira, eu estava entrando lá para realizar mais um sonho, e foi ai que eu conheci o KZA Produções, a produtora oficial do Matheus e Kauan com grandes nomes, hoje os agenciados deles são Alok, Paula Fernandes, Paula Mattos, Joelma… E aí recentemente fui convidado a entrar no meio do casting da KZA, então até o final do ano vocês verão uma parceria muito top, muito legal, música inédita. Vou para São Paulo de novo, e daqui a pouco poderei falar pra vocês, que serei o mais novo contratado e assessorado pela KZA produções.

PING PONG

MÚSICA– Solteirando

ÍDOLO– Gusttavo Lima

FAMÍLIA– Tudo na minha Vida

SONHO– Continuo sonhando

SUCESSO– Alcançar todos os meus sonhos

