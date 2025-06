Junho Violeta: Mobilização em defesa da pessoa idosa

CARATINGA- A cidade de Caratinga se prepara para uma importante ação de mobilização social na próxima segunda-feira (16), das 8h às 11h, na Praça Dom Pedro II (calçadão). Trata-se da Blitz Educativa – Junho Violeta, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), com apoio da OAB – Subseção Caratinga, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras entidades parceiras.

A atividade integra o calendário do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. Reconhecida internacionalmente, a campanha tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para as diversas formas de violência que atingem esse público e promover a valorização da pessoa idosa e seus direitos.

Durante a blitz, serão distribuídos materiais informativos e prestadas orientações à comunidade, com o intuito de fomentar a empatia, o respeito e a responsabilidade coletiva na proteção da população idosa.

De acordo com os organizadores, a ação está alinhada ao que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003). O artigo 4º da legislação assegura à pessoa idosa todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, enquanto o artigo 19 reforça o dever de todos em prevenir e combater qualquer ameaça ou violação a esses direitos.

Conforme informações do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos foram registradas 18 denúncias de violência contra a pessoa idosa e 89 violações de janeiro a maio de 2025 em Caratinga.