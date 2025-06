Junho Violeta mobiliza a sociedade no combate à violência contra idosos

Campanha conscientiza população sobre os direitos da pessoa idosa e divulga canais de denúncia

CARATINGA — Dentro da programação do Junho Violeta, a cidade promoveu nesta segunda-feira (16) a Blitz Educativa – Junho Violeta, na Praça Dom Pedro II (calçadão). A ação integra a campanha nacional liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com o objetivo de combater a violência contra a pessoa idosa.

Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), a mobilização contou com o apoio da OAB – Subseção Caratinga, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras entidades parceiras.

Violência velada e o desafio social

O evento chamou a atenção para as diversas formas de violência que atingem os idosos, muitas vezes de forma silenciosa e dentro do próprio ambiente familiar.

Manoel Dornelas, secretário municipal de Desenvolvimento Social, reforçou a importância da campanha: “Estamos aqui para dar visibilidade a uma pauta importantíssima. A violência contra a pessoa idosa precisa ser combatida com seriedade, com ações permanentes e integradas. Além da conscientização, realizamos hoje atendimentos de saúde, exames preventivos e orientações jurídicas, divulgando os canais de denúncia e informando sobre os direitos assegurados pela Lei 10.741/2003. É nossa responsabilidade como sociedade proteger quem tanto contribuiu para nós.”

A diretora do Departamento de Proteção Especial, Luciana Couto, alertou para os números preocupantes registrados em Caratinga: “As formas mais frequentes de violência são física, verbal, patrimonial, assédio, negligência e abandono. Infelizmente, recebemos diariamente relatos de idosos em situações extremamente delicadas. Precisamos mobilizar a sociedade, garantir respeito, proteção e cuidado aos nossos idosos. A campanha Junho Violeta é essencial para isso, pois coloca esse tema no debate público e informa a população sobre como agir e denunciar.”

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Caratinga, representada por Katiúscia Paiva, também esteve presente e falou sobre a relevância da mobilização: “É essencial levar informação à sociedade. Violência contra o idoso é crime, previsto em lei, e as pessoas precisam entender que não basta respeitar — é preciso garantir os direitos e cuidar dos nossos idosos. Precisamos valorizar a trajetória de vida deles e protegê-los de abusos que muitas vezes acontecem de forma velada, dentro das famílias. Por isso estamos aqui: para orientar, denunciar e ajudar a construir uma sociedade mais justa e humanizada.”

Participação popular

Conceição Maria da Costa, 66 anos, destacou a importância da campanha e fez um apelo emocionado: “Já participei do Conselho e conheço a realidade de perto. Os direitos dos idosos são violados em casa, nas ruas, nas filas de banco e até em instituições de saúde. Eu mesma já presenciei situações muito tristes. Precisamos de mais proteção, de mais respeito e de ações como essa, que orientem as pessoas sobre seus direitos e deveres. Que mais iniciativas como o Junho Violeta aconteçam, e que os idosos possam viver com dignidade e segurança.”

FORMAS MAIS FREQUENTES DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS

Violência física

Violência verbal e psicológica

Violência patrimonial

Assédio moral ou sexual

Negligência e abandono

CANAIS DE DENÚNCIA

📞 Disque 100

📝 CREAS Caratinga

📞 CRAS

⚖️ Promotoria e Judiciário

📩 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – OAB Caratinga

ESTATUTO DO IDOSO