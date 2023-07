No mês de prevenção a desastres, Caratinga terá palestras, notificação de áreas de risco e relembra 20 anos da enchente de 2003

CARATINGA- A Defesa Civil promove a partir de segunda-feira (17), a primeira edição do “Julho Laranja”, mês de Prevenção a Desastres. Durante as próximas semanas serão desenvolvidas palestras, capacitação de membros do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC´s), distribuição de material educativo e notificações nas áreas de risco do município. Também está sendo preparada uma exposição de fotografias que relembram os 20 anos da enchente de 2003, a maior enchente registrada em Caratinga.

A diretora da Defesa Civil de Caratinga, Magda Alves, reforça a importância de atividades de conscientização. “Esta é mais uma oportunidade que o município de Caratinga tem de relembrar as tragédias do passado e preparar os cidadãos e todos os órgãos que atuam as frentes de trabalho diante da ocorrência de desastres naturais. Dessa forma, reduzir os impactos de qualquer ocorrência que possa vir a nos atingir”, explica.

PROGRAMAÇÃO

Dia 17/07 – às 07h – Palestra para os Atiradores do Tiro de Guerra de Caratinga.

Tema: O que é e quais são as funções de uma COMPDEC;

Dia 20/07, às 07h – Capacitação dos Atiradores do Tiro de Guerra para os Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC’s)

Dia 25/07, de 08 às 10h – Panfletagem e notificação de áreas de risco do município de Caratinga;

Dia 28/07, das 09h às 17h – Exposição: Os 20 anos da enchente de 2003, a maior registrada em Caratinga. Registros da época e medidas adotadas após o ocorrido. Local: Coreto de Caratinga