Juíza receberá medalha Desembargador Hélio Costa em Caratinga

CARATINGA- A Comarca de Caratinga realizará, às 19h dessa quinta-feira (25), a solenidade de entrega da medalha Desembargador Hélio Costa, à juíza Beatriz Auxiliadora Rezende Machado, da comarca de Timóteo. O evento acontecerá no Salão do Júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa.

Beatriz nasceu em Uberlândia e estudou Direito na Universidade Federal daquele município. É especialista em Direito Tributário e em Gestão do Poder Judiciário e mestre em Direitos Humanos e Administrativos.

Em 2012, ela passou em 1º lugar no concurso de Magistratura. Já atuou como juíza em Ouro Branco e Unaí. Chegou a Caratinga em dezembro de 2016, poucos dias antes da inauguração do novo Fórum Desembargador Faria e Sousa e atuou na 2ª Vara Criminal, permanecendo na comarca até o dia 19 de dezembro de 2018.