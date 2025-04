Judocas de Manhuaçu brilham na 1ª etapa do Circuito do Vale do Aço 2025

Equipe do CT Kyoshi conquista 11 medalhas em Ipatinga e reforça destaque no cenário regional

IPATINGA – A equipe do Centro de Treinamento Kyoshi de Judô, da cidade de Manhuaçu, foi um dos grandes destaques da 1ª etapa do Circuito do Vale do Aço de Judô 2025, realizada neste fim de semana em Ipatinga. Com uma delegação composta por atletas dedicados e bem preparados, o grupo somou 11 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e quatro de bronze.

O excelente desempenho reafirma a força do CT Kyoshi no judô regional, resultado direto do trabalho técnico e do comprometimento dos professores Sensei João e Michel Ribeiro.

Desempenho expressivo

Confira os atletas medalhistas de Manhuaçu:

Medalhas de Ouro (1º lugar):

Danielle Vitória Moreira Roque (Sub-11)

Davi Sales Bragança (Sub-21)

Guilherme Vinicius Pereira da Silva (Sub-07)

Luiza Coutinho de Oliveira Batista (Sub-13)

Medalhas de Prata (2º lugar):

Cauã Pablo Fonseca Pereira (Sênior)

João Victor Henrique Machado (Sub-18)

Jonathan dos Santos Amâncio (Sub-21)

Medalhas de Bronze (3º lugar):

Arthur Hott Câmara (Sub-13)

Gabriel Antunes de Souza Nogueira (Sub-15)

Luccas Emanuel Ribeiro Lopes (Sub-11)

Maria Alice Souza da Cruz Lima (Sub-13)

Apoio e continuidade

A participação da equipe contou com apoio logístico e estrutural da Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Esportes, sob coordenação do secretário Vitor. A parceria foi essencial para a preparação dos atletas, que agora seguem focados nos treinos para as próximas etapas do Circuito.

A expectativa é manter o bom desempenho e elevar ainda mais o nome de Manhuaçu nas competições estaduais de judô ao longo de 2025.