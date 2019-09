Jubileu do Senhor Bom Jesus: Encerramento acontece amanhã

BOM JESUS DO GALHO- O encerramento do Jubileu do Senhor Bom Jesus acontece amanhã, na cidade de Bom Jesus do Galho. A festividade que teve início no último dia 1º de setembro, comemora especialmente o centenário do tradicional evento na cidade.

Com o tema ‘Cem anos de história, evangelização e transformação de vidas pelo Senhor Bom Jesus’, os fiéis têm experimentado dias de reflexão, com missas celebradas na paróquia e no Cristo Paz. A sala de promessas também recebe os fiéis que desejam agradecer as graças alcançadas ou fazer as suas intenções particulares.

O DIÁRIO esteve na cidade na manhã de ontem, para fazer um balanço sobre os dias de jubileu. Padre Aníbal Borges explica que a festa tem grande representatividade da população. “O jubileu é uma das festas maiores da nossa região. Bom Jesus acolhe hoje romeiros de muitas regiões, inclusive gente até de fora do estado. Tenho a felicidade de ter celebrado com este agora que estou ajudando, 24 jubileus. Quase um quarto desse período a gente pôde ajudar ou estar à frente, como estive à frente durante 18 anos como pároco da paróquia, depois junto com o monsenhor Levi e o padre Turíbio permaneci ajudando mais quatro anos. Foram anos de dedicação, participando, ajudando a preparar e vemos a fé que o povo tem, principalmente, essa tradição do romeiro. Ele vem para agradecer, pedir bênçãos e graças também. Percebemos que o povo vem cheio de fé e muita confiança em Deus. É fundamental isso na vida do cristão”.

Geralda Rosa, moradora do Córrego Grande, zona rural de Bom Jesus do Galho, não escondeu a emoção em celebrar os 100 anos do Jubileu do Senhor Bom Jesus. “Comove todas as pessoas. Passamos por um tempo de muita devoção, muita graça, benção e nós que participamos, somos líderes da comunidade sentimos essa graça muito perto de nós. Fizemos a peregrinação da imagem nas comunidades, que trouxe para nós um ‘arrastão’ de muitas famílias, pessoas que às vezes estavam até afastadas e voltaram, estão dando continuidade a essa vivência da espiritualidade do Senhor Bom Jesus”.

Além de cuidar de todos os detalhes da organização, a comunidade da paróquia também se preocupou na composição de uma canção que representasse este momento. “Estou fazendo parte dessa história não só como líder da comunidade, mas também sou uma das compositoras da música do Centenário do Senhor Bom Jesus ‘100 anos de graças e bênçãos’; agora no dia 14 teremos o show de apresentação das músicas juntamente com os nossos colegas que também estão gravando, o Silvano, Gilson, a Nice, Nita, dona Mariinha; somos um grupo de pessoas que estamos para propagar esse ano de graças e bênçãos. Esperamos contar com a participação e o apoio de todas as pessoas da cidade e da região, todos os romeiros que vierem nos prestigiar, para que possamos acolher mesmo de coração essa graça que não vai passar. Essa história que vai ficar marcada para sempre em nosso coração”.

Vanderlei Lopes de Matos, morador da cidade, enfatiza que trata-se de uma festa religiosa em primeiro lugar, que é o objetivo do jubileu, além de comercial também, pois as vendas são alavancadas durante esse período. “O próprio nome já diz que além de ser uma marca histórica, felizes somos nós por estarmos aqui. Há mais ou menos três anos a comunidade vem se organizando, em outubro do ano passado começou com as peregrinações com a Imagem do Senhor Bom Jesus passando por todas as comunidades rurais chegando aqui no dia 1° para a abertura, em torno de umas cinco mil pessoas na praça. E que pena que já está no finalzinho, mas todos são convidados a estar aqui conosco celebrando esse tempo de júbilo”.

VISITANTES APROVAM

Uma família de Ubaporanga participava ontem do Jubileu e aproveitou para passear no Cristo Paz, ponto turístico da cidade. Alguns já tinham ido à festividade em outras oportunidades, mas Edgar Gonçalves Souza esteve pela primeira vez e aprovou. “Muito bom. Estou gostando da festa, uma maravilha e deve ficar melhor ainda no sábado”.

Marta Maria de Oliveira já estava há 10 anos sem participar do Jubileu e retornou nesta edição. Ela está satisfeita com a recepção que teve na cidade. “Muito bom, muito legal, animado. Deus dá muita força a gente para vir porque é bom, estamos precisando fazer penitência. Se Deus quiser, dar vida e saúde, ano que vem a gente vem de novo”.

25 ANOS DE JUBILEU

Quem passa pelo Jubileu também observa as inúmeras barracas instaladas nas imediações da Praça, onde os fiéis podem encontrar mercadorias diversas que estão sendo comercializadas. Sebastião Carlos Lucas, 61 anos, veio de Ipatinga para trabalhar no Jubileu. Ele se desloca até a cidade neste período há 25 anos.

O comerciante explica que no início trazia uma quantidade menor de mercadorias. Mas, à medida que a demanda foi crescendo, optou por um veículo que proporcionasse mais facilidade e comodidade nas vendas. “Comecei a trabalhar aqui eu tinha uma kombizinha de mercadoria. Depois passamos a ter um caminhão, em seguida, automaticamente, fizemos a montagem de um ônibus, que funcionou 100% porque facilita para a gente montar e desmontar, o povo entra dentro do ônibus também, escolhe a mercadoria que quiser, tudo organizado nas bancas”.

No ônibus de Sebastião, que já ficou conhecido na cidade, é possível encontrar um grande número de itens, como detalha. “Nós viemos fazendo essa prestação de serviço com esse tempo todo, adquirimos aqui uma freguesia muito grande, com conserto de panelas, fogão, vendas de ferramenta, tudo isso funciona aqui no ônibus da economia. Utilidade doméstica também trabalhamos com copo de liquidificador, são mais ou menos uns 500 itens que temos aqui nesse ônibus, disponível para trabalhar com o povo. Atendemos o pessoal com o maior carinho, técnica, porque graças a Deus sabemos tudo como resolver esses problemas. Todo ano estamos aqui nessa festa para unir com esse povo de Bom Jesus do Galho”.

O encerramento do Jubileu se aproxima e ele tem expectativa de alavancar as vendas e já projeta a permanência por mais alguns dias. “A venda aqui realmente é mais no final, quando está acabando o jubileu o pessoal vem e continua comprando no jubileu até a gente determinar uma hora para irmos embora”.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

Missas no Santuário: 7h-9h-11h-15h-19h

15h- Missa e Bênção das Crianças (Catequese)

19h- Missa e Bênção dos Jovens. Cristo Paz: 8h-10h-12h

14/09- Sábado

Festa Litúrgica da Exaltação da Santa Cruz- Dia dedicado aos Romeiros do Senhor Bom Jesus

Missas no Santuário: 6h-8h-10h-12h

Cristo Paz: 7h-9h-11h

15h- Missa e Bênção Solene do 100° Jubileu do Senhor Bom Jesus