Santuário do Senhor Bom Jesus realiza festividade dos dias 7 a 14 de setembro

CARATINGA- Com o tema ‘Sob o sinal da Santa Cruz, batizados e enviados em missão’, tem início no dia 7 de setembro, a 32ª edição do Jubileu Santuário do Senhor Bom Jesus, situado à Praça Marta Carli, Bairro Santa Cruz.

O Jubileu de Prata encerra as comemorações dos 25 anos da paróquia. No dia 1° de maio de 1994, dom Hélio criou a Paróquia do Senhor Bom Jesus, registrada em documento. Mas, foi no dia 31 de maio daquele mesmo ano que ele celebrou a missa de instalação da paróquia. Então, são duas datas de aniversário: de criação e de instalação oficial. Em setembro de 2018, a paróquia foi elevada a santuário diocesano.

Padre Matias José Pereira faz uma reflexão sobre o tema deste ano. “Tentamos resgatar mesmo essa identidade nossa aqui do Bairro Santa Cruz e a cruz como esse sinal de salvação. 14 de setembro é o dia de exaltação da Santa Cruz, resgatando o sinal da cruz para nós batizados neste compromisso com a Igreja Católica no Brasil que é o tempo da missão. E assim encerramos as comemorações dos 25 anos da nossa paróquia”.

No primeiro dia de Jubileu, 7 de setembro, acontecerá durante todo o dia a Adoração ao Santíssimo Sacramento, em preparação para a abertura do Jubileu. “Às 18h temos uma procissão com os fiéis e às 19h30 dom Emanuel preside a missa de abertura. Todos os dias, como de costume, teremos as concentrações, missas no horário das 15h e 19h30, confissões a partir das 14h, vários padres à disposição para atender os fiéis; a distribuição do óleo do Senhor Bom Jesus, onde já abençoado, o pessoal está preparando tudo. A igreja ficará à disposição dos fiéis, o Santuário fica aberto o dia todo, os fiéis que quiserem visitar, receber o óleo e rezar diante da imagem do Senhor Bom Jesus, estará à disposição”.

No domingo (8), segundo dia de Jubileu, é esperado grande público, pois será dia de concentração com o Apostolado da Oração. “Quase duas mil pessoas passam pelo Santuário nesse dia, toda a diocese onde tem apostolado o pessoal virá para cá para celebrar conosco essa concentração maior”.

No encerramento, que acontecerá no dia 14 de setembro, também são esperados muitos fiéis para a concentração de todas as comunidades que compõem a paróquia. “São 13 comunidades, que estarão todas reunidas aqui e teremos a Santa Missa às 19h, as bênçãos tradicionais de agua, das velas, de medicamentos, objetos de devoção pessoal e após teremos um show com o grupo de jovens da nossa região chamada Marcas da Fé de evangelização e uma surpresa, além das homenagens ao Senhor Bom Jesus”.

O evento é uma tradição em Caratinga. Padre Matias deixa uma mensagem especial para que a população participe desta comemoração. “Todos os anos, graças a Deus, o número de peregrinos e romeiros têm aumentado consideravelmente. Todos os dias teremos a praça de alimentação para acolher o público. Deixo aqui meu convite para que venham participar conosco. Nós do Bairro Santa Cruz acolhemos com todo carinho todos os romeiros e romeiras que vêm ao nosso Santuário para essa experiência profunda de fé. Que sob o sinal da Santa Cruz nós continuemos como batizados enviados em missão para acolher bem quem vem celebrar conosco”.