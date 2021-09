JUBILEU DE OURO

Maçônica Obreiros de Caratinga celebra 50 anos de fundação

CARATINGA – Fundada em 17 de setembro de 1971, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga celebrou 50 anos de fundação. Tudo iniciou por meio do trabalho de vários maçons, liderados pelo senhor Edson Edson Obolari de Souza. A loja, atualmente, conta com prédio próprio, localizado na Avenida Catarina Cimini, na região central da cidade. Geraldo Paschoal de Mesquita esteve presente na reunião de planejamento de fundação da loja e desde então acompanhou toda a sua trajetória. “Minha vida está toda aqui e é uma honra muito grande servir a esta Loja.”

No último dia 17 de setembro, o templo da Obreiros reuniu um grande público para o jubileu, composto por dezenas de maçons, entre eles 34 pertencentes às lojas Fraternidade Acadêmica de Caratinga, União e Paz de Ubaporanga, Filhos da Acácia de Caratinga, Obreiros de São João de Bom Jesus do Galho e Caratinga Livre, que é a loja mãe da Obreiros de Caratinga.

Atualmente a loja é dirigida pelo Venerável Marcos Alves Barbosa. “É uma honra e, também, uma emoção muito grande participar dos 50 anos da Obreiros de Caratinga. Uma Loja muito atuante e que fincou sua bandeira no município. Um dos objetivos da Loja é a prática da beneficência e ela vem fazendo isso. Ela faz o que deve ser feito, sem alarde, mas sempre que somos solicitados nós procuramos ajudar o próximo, com certeza!”

Na Maçonaria os seus membros, que se denominam como irmãos, cultuam os princípios de Liberdade, Fraternidade e Igualdade entre os homens. Grande Arquiteto do Universo é a maneira pela qual os maçons se referem a Deus, em função da sua origem histórica nas corporações de construtores medievais – que eram formadas por arquitetos, engenheiros, artesãos, pedreiros e outros profissionais ligados à área da construção civil e militar. A prestação de serviço a comunidade também é um legado da loja Obreiros de Caratinga.

Há quase 20 anos a Fraternidade Feminina da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga também tem um papel importante junto a comunidade e é um elo fundamental. “Elas têm uma atuação bastante ativa na comunidade, elas praticam, efetivamente a beneficência, fazem campanhas em prol dos necessitados; ou seja: as nossas esposas nos ajudam muito no nosso dia a dia do bem-fazer maçônico.”

Desde a sua fundação, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga teve vários veneráveis, que é a autoridade máxima da Loja, no período em que a dirige, dentre eles o diretor geral da Unec TV e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, professor Eugênio Maria Gomes: “Eu tive a honra de ser o Venerável desta Loja e fico muito feliz em participar destes 50 anos, tendo como Venerável o Irmão Marcos Barbosa que é um maçom muito atuante e que está comemorando, em grande estilo, esse Jubileu de Ouro da Obreiros de Caratinga.”

Além de ser reconhecida como uma das mais atuantes lojas maçônicas de Minas Gerais, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga fez história ao lançar o primeiro livro escrito por um grupo de maçons, destinado aos mais diversos públicos, servindo de modelo para que o próprio Grande Oriente de Minas Gerais, ao qual se subordina, também lançasse obras literárias, com a participação de maçons de todo o Brasil. No total, a Obreiros já lançou 7 títulos. “Como escritor fico feliz de ter organizado essas publicações. É a realização de um trabalho que a maçonaria abraçou e de fato são livros de muita qualidade, que com certeza ajudaram e ajudam a construir o espectro literário não só da nossa região, mas de todo o Brasil”, disse Eugênio Maria Gomes.

Na noite de do Jubileu de Ouro, que comemora 50 anos, várias homenagens foram realizadas. Roberto Ligeiro e João Chagas foram homenageados como “Maçons Pioneiros”. Daso Moreira, Eugênio Maria Gomes, Roberto Ligeiro, Geraldo Lins, Ademar Rodrigues e Amir Teodoro foram homenageados como ex-veneráveis e Geraldo Paschoal de Mesquita recebeu o tótulo de Fundador Honorário da Obreiros. O Grande Oriente do Brasil, a poderosa Assembleia Legislativa GOB-MG, a Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica, a Loja Caratinga Livre, A Loja União e Paz de Ubaporanga, também prestaram homenagens à Loja Maçônica Obreiros de Caratinga com seus respectivos representantes.