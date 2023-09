JUBILEU DE DIAMANTE

No último dia 21 de setembro, a turma de formandas da Escola Normal Nossa Senhora do Carmo de Caratinga comemorou 60 anos de conclusão do curso de professores.

A turma do ano de 1963 programou um encontro em Caratinga e 17 ex-alunas, hoje, senhoras, compareceram para festejar esse fato inédito. A alegria e o companheirismo foram a tônica desse encontro.

Foram horas em que vieram à tona lembranças de fatos ocorridos durante o período em que estudavam. Inclusive, houve até apresentação de um coral formado pelas ex-alunas residentes em Caratinga, o qual cantou versos que relatavam fatos presentes ainda na memória de todas, o que foi motivo de muitas e muitas recordações.

Os laços de amizade permanecem entre as ex-alunas, pois foram plantados em solo fértil e cultivados pelo respeito e pelo amor.

O ponto culminante foi a entrega de diplomas e troféus ao som do músico Dedéu, que abrilhantou o evento.

Parabéns à turma de normalistas/1963 do Colégio Nossa Senhora do Carmo, de Caratinga.