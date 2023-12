JUBE: Juventude Unida do Bairro Esplanada celebra 50 anos

CARTINGA- Juventude Unida do Bairro Esplanada (JUBE). “Um grupo de jovens que nasceu no coração de Deus, germinou no coração dos muitos jovens e adultos (os quais iniciaram com as formações)”, como classificam os participantes.

A JUBE floresceu na comunidade Nossa Senhora do Carmo, cresceu na paróquia, e frutifica há 50 anos no serviço à Igreja.

No sábado (9) foi presidida a missa em ação de graças pelo Frei Sebastião, um dos pioneiros do grupo. “Pela vida de cada um dos membros que fizeram e ainda fazem parte dessa história memorável. Logo após, uma pequena confraternização para celebrar os laços de fraternidade que perduram no Amor de Deus. Parabéns a todos os jubenses”, enfatiza José Alves.