Jovens são presos suspeitos de tráfico no Doutor Eduardo

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu dois jovens, ambos 18 anos, por suspeita de tráfico de drogas. Gabriel Tavares e Gabriel Christofe Barcelar Alves do Nascimento, foram detidos na rua Francisco Conde de Oliveira, 169, Bairro Dr. Eduardo. Durante a operação, a PM apreendeu 26 buchas de maconha e 19 reais. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com a PM, estavam sendo passadas denúncias dando conta que indivíduos oriundos e Coronel Fabriciano e Ipaba estariam no bairro Doutor Eduardo praticando vários delitos. Nesta quarta-feira a Polícia Militar recebeu novas informações dizendo que um indivíduo “Gabriel” estaria traficando drogas. Diante da situação, uma guarnição foi até a rua Francisco Conde de Oliveira e viu quando Gabriel Christofe dispensou uma bucha de maconha.

No momento da abordagem, os militares perceberam que um rapaz moreno estava saindo de um trilho e retornou rapidamente. Esse jovem foi abordado e com ele foi encontrada uma bucha de maconha. Em seguida, os militares localizaram próximo a Gabriel Tavares uma sacola contendo sete buchas de maconha, outra sacola com 16 buchas da mesma droga, além várias sacolas usadas geralmente para embalar entorpecentes. Esse material foi encontrado debaixo de um pneu.

De acordo com o registro policial, assim que Gabriel Tavares percebeu que o militar havia encontrado o entorpecente, ele tentou fugir, mas foi contido.

Os jovens suspeitos foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil.