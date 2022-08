Jovens relatam suas histórias e falam sobre a importância do estudo

CARATINGA – Nesta quinta-feira (11) foi comemorado o Dia do Estudante. Para comentar sobre a data, o DIÁRIO conversou com dois jovens que fazem o curso de Medicina no Centro Universitário de Caratinga (Unec). Eles relatam suas histórias e falam sobre a importância do estudo.

Yochabell Mayrink, 26 anos é aluna do 4° período. Ela destaca que estudou parte de sua vida em escola particular, mas, fez a maioria dos estudos em escola pública. “O que dá também muitos benefícios aos alunos, como Prouni, Fies, que é muito bom”.

Ela afirma que a Medicina sempre lhe despertou interesse e que está vivendo a realização de um sonho. “Eu sempre tive o desejo de fazer Medicina, não foi algo que surgiu do nada, sempre tive vontade de ser ginecologista e obstetra. Sempre foi um desejo meu e estou me sentindo muito realizada com o curso daqui. Os professores são excelentes, tem um ensino muito, temos a oportunidade de fazer as práticas no Casu, é uma oportunidade muito boa que estamos tendo”.

Yochabell destaca a importância de incentivos para que os jovens prossigam com os estudos e tenham formação profissional. “É muito importante o incentivo para os estudantes, principalmente aqueles que estão no Ensino Médio, passar nas escolas, explicar a respeito dos processos seletivos, os vestibulares, as oportunidades que eles têm de ter o ProUni, o Fies, para que eles tenham um maior conhecimento sobre as áreas acadêmicas. Nem todos sabem o que vão fazer, têm a dúvida, então é conhecer cada curso e com o que vai se identificar mais”.

Um caminho para que políticas públicas sejam desenvolvidas para os jovens passa pelo processo de eleição de governantes. Ela destaca que os jovens estão ficando mais interessados sobre o assunto. “Acho que os jovens estão acompanhando muito devido às redes sociais, teve muito avanço, as notícias chegam com muita frequência, então, os jovens têm acesso ao conhecimento de forma mais fácil e mais rápida que antigamente. E a política é muito importante para ter mais projetos para os jovens. Eles querem participar, tanto que o número de títulos de eleitor aumentou, nós vemos pelas redes sociais o interesse, que eles interagem”.

A estudante de Medicina deixa uma mensagem para a juventude. “O conhecimento nunca é demais. Tem que buscar mais e mais pelo conhecimento, se formar, ajudar também a comunidade, como no meu caso. Cada um vai ter sua área de conhecimento que pode ajudar as pessoas. É não desistir, cada um tem que correr atrás do seu sonho”.

Nicolau Neto, 24 anos, estudante do 2° período já está em sua segunda graduação. Formado em Fisioterapia, ele agora ingressou no curso de Medicina. “Sou bolsista, sempre estudei com bolsa, vim de escola pública. Tem dois anos que me formei em Fisioterapia e sempre gostei muito da área desde quando comecei o curso. Vi que eu que queria fazer um pouquinho a mais do que eu poderia fazer como fisioterapeuta, que é sendo médico e pretendo concluir isso daqui cinco anos e meio. Apesar de ser meu terceiro dia de curso, já me agregou muito, a disciplina daqui é bem completa”.

Ele também ressalta a importância de levar até os estudantes informação e oportunidades para a qualificação profissional. “Através de redes sociais, divulgação na cidade, nas escolas, até mesmo porque como eu, outros estudantes já tiveram dúvidas quando estavam no Ensino Médio. Eu pelo menos não tive tanto incentivo, isso é muito necessário para dar um “up” no desenvolvimento estudantil dos jovens, inclusive cursos técnicos, que acho que é o começo, principalmente para quem está em dúvida”.

Nicolau encoraja os jovens na busca pelos objetivos e que não desistam de buscar conhecimento. “Por mais difícil que seja o objetivo, tem que acreditar que é capaz, tem que lutar, batalhar, que só depende da gente o nosso futuro, que é produto daquilo que estamos fazendo hoje. Temos que plantar para colher o melhor possível pra gente, para a família e para a sociedade”.