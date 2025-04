Jovens presas por tráfico de drogas

MANHUAÇU – A Polícia Militar prendeu duas jovens, 18 e 19 anos, por tráfico de drogas. Durante a ação, realizada na noite desta terça-feira (1) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu, um menor, 16, foi apreendido pelos militares.

Durante patrulhamento, os militares fizeram abordagem e encontraram seis buchas de maconha, 24 pedras de crack, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares e R$ 1.434,00 em dinheiro.

As autoras e o menor foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.