Encerrada capacitação da primeira turma de profissionais da Educação de Caratinga

CARATINGA- Foi encerrada nesta sexta-feira (23), a capacitação da primeira turma de profissionais da Educação que irão desenvolver o Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas escolas da rede municipal de ensino.

A secretária de Educação, Elaine Teixeira Cardoso Alves, destacou a importância do programa para a rede municipal: “Hoje estamos aqui nesse encerramento da primeira etapa desse programa, desse projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, extremamente importante para a nossa rede municipal, onde vai refletir diretamente com o trabalho com os nossos alunos, que é aquela educação de excelência, educação de qualidade que nós tanto trabalhamos e buscamos para a nossa querida cidade de Caratinga. Essa parceria foi firmada com o SEBRAE. O SEBRAE está nos proporcionando esse trabalho eficiente, eficaz, que nos trará muitos resultados com nossas crianças da Rede Municipal de Educação de Caratinga através do empreendedorismo”.

A diretora da Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha, Flávia de Alves Azevedo, participou do evento e ressaltou os benefícios do programa para os alunos. “É importante que os pais saibam que esse programa, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é um trabalho que será desenvolvido na escola, onde iremos desenvolver diversas habilidades de raciocínio, capacidade de resolução de problemas, iremos colocar em prática tudo o que foi aprendido durante essa semana de curso. E não é somente formar empreendedores visando a questão financeira, mas são empreendedores na vida, de lutarem por uma causa, de detectarem problemas e a partir dali montarem estratégias, propostas de trabalho para solucionar determinado problema. Com o desenvolvimento desse projeto nós vamos melhorar cada vez mais a educação do nosso município”.

Com a capacitação da primeira turma concluída, os profissionais estão preparados para implementar o Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas escolas da rede municipal de Caratinga, proporcionando aos alunos uma educação voltada para o empreendedorismo e para o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida profissional e pessoal.