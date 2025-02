Jovem vítima de acidente, morre após uma semana internado

Morreu nessa terça-feira (18) à noite, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o jovem que estava internado há uma semana depois de sofrer um acidente na BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste.

Victor Emanuel Licínio da Silva, de 16 anos, estava pilotando uma moto que havia ganhado do pai e seguia sentido Santa Rita de Minas. A família disse que, provavelmente, ele perdeu o controle do veículo e caiu às margens da pista. Victor teve várias fraturas. Duas costelas quebraram e perfuraram o pulmão do rapaz. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ficou internado em uma UTI. Ele precisou ser sedado, enquanto se recuperava das lesões, mas os médicos descobriram um coágulo que complicou a situação do adolescente. Victor Emanuel morreu às 23h desta terça-feira.

A família disse que Victor sonhava em ser caminhoneiro, seguindo os passos do pai. O adolescente morava há cinco anos em Santa Bárbara do Leste, vindo de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, cidade para onde o corpo será levado e sepultado.