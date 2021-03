Jovem sofre tentativa de homicídio de em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Um jovem de 22 anos foi vítima de homicídio tentado na madrugada deste último domingo (14). O crime foi registrado na rua Pastor Sebastião Lino Pereira, bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

A Polícia Militar foi informada que haviam acontecido disparos de arma de fogo contra um indivíduo em uma residência no bairro Santo Antônio. A guarnição policial compareceu ao local, onde constatou que o indivíduo atingido, já havia sido socorrido pela ambulância do município para o hospital de Caratinga.

Em contato com a PM no hospital, o jovem contou que ele e sua mulher saíram de casa na madrugada para comprar um lanche e retornaram em seguida. E no momento em que estava no quarto, ouviu uma motocicleta estacionar na porta de sua casa, e em seguida alguém chamando por seu nome.

O jovem foi até a porta para saber de quem se tratava, quando ouviu diversos disparos e sentiu forte impacto em seu abdômen, tendo o autor do disparo fugido. Ele disse ainda que viu somente uma motocicleta tipo Titan de cor vermelha. Tanto a vítima quanto a esposa informaram que não possuem inimigos na cidade ou em outro local e que não possuem dívidas de qualquer espécie.

No entanto, a vítima tem envolvimento com furto, receptação e uso de drogas.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.