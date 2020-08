Jovem sequestrado em Revés do Belém é encontrado morto no Vale do Aço

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Ipatinga encontrou na tarde desta terça-feira (4), o corpo do jovem Hueberson Mendes de Assis, 21 anos, em uma área da Cenibra, no município de Santana do Paraíso. Ele havia sido sequestrado no dia 27 de julho em Revés de Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho.

No dia do sequestro, o padrasto de Hueberson procurou a polícia e contou que quatro indivíduos armados chegaram a sua residência em um veículo prata. Em seguida, dois autores entraram na residência, foram até o quarto de Hueberson e o levaram até o veículo à força.

Após o fato os autores fugiram com a vítima no veículo e não foi possível obter outras características dos autores. Foram feitos levantamentos para saber a possível motivação.

O CORPO

Nesta terça-feira, um funcionário da Cenibra encontrou o corpo jogado às margens de uma rua vicinal. A perícia constatou que o cadáver estava em adiantado estado de decomposição, amarrado com tiras de plástico, e com quatro perfurações provenientes de disparos de arma de fogo, sendo duas no pescoço, uma na nuca e outra na testa.

O corpo removido ao Instituto Médico Legal de Ipatinga.