Jovem realiza campanha para custear cirurgia de reconstrução uretral

Gislayne Hellen sofre com incontinência urinária total, sequela de um acidente

CARATINGA Uma jovem caratinguense está realizando uma campanha para arrecadar R$ 25.000 necessários para custear uma cirurgia de reconstrução uretral-esfincteriana.

Gislayne Hellen Pereira, 21 anos, sofreu um acidente no dia 12 de julho de 2020, quando a motocicleta que pilotava colidiu contra a traseira de um carro na Avenida Dário Grossi, em Caratinga. Ela se recorda que enfrentou um momento muito difícil. “Tive fraturas de bacia, pélvica e ruptura total no esfíncter. A fratura na bacia e pelve fez com que eu ficasse cinco meses com fixadores externo e sem andar, porém Deus é tão incrível que consegui realizar o sonho de andar novamente sem nenhuma sequela”.

Após a conquista de voltar andar, Gislayne ainda faz uso de medicamentos para aliviar a dor e tem lidado com a incontinência urinária, o que tem afetado diretamente a sua rotina. Sinto uma gratidão enorme a Deus por me abençoar e me dar essa oportunidade de estar de pé todos os dias. Agora, a ruptura no esfíncter que tem sido minha luta dia a dia. Esse corte faz com que eu não tenha controle urinário, não sei o que é ir ao banheiro e esvaziar a bexiga, ela não enche, posso beber água o dia todo que não enche. Todo líquido que eu bebo sai espontaneamente. Uso absorventes o dia todo, 24 horas, desde o dia do acidente. Tenho aguentado firme, porém, tem sido muito difícil”.

Em busca de soluções para este problema, a jovem procurou vários médicos, pois, recebeu o encaminhamento de um urologista para uma cirurgia de reconstrução uretral, alternativa para reparar a incontinência total. “A maioria não faz essa cirurgia, somente em São Paulo e Belo Horizonte que consegui médicos que realizam, porém, somente particular. Então decidi fazer essa vaquinha para conseguir ter minha rotina mais tranquila de volta, sem inseguranças, poder beber água sem medo de passar constrangimentos, sair e trabalhar em medo. Tem sido muito difícil para mim, porém estou sendo forte, graças à misericórdia de Deus. INSS me colocou para trabalhar mesmo sabendo da minha situação, agora me diz como trabalhar dessa maneira? Mas, não estou aqui para reclamar é agradecer a Deus por ter me dado forças para aguentar firme e forte”.

Para isso, corações solidários são convidados a contribuir nesta campanha, fazendo doações através do pix chave celular 33 999128204. “Não vou desistir, vou lutar todos os Dias. Vou ter minha rotina de volta, sei que Deus fará um milagre lindo. Orem por mim. Obrigada a todos pela ajuda. Deus abençoe cada um de vocês”, finaliza.