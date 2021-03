Jovem reage e consegue evitar que seu celular fosse roubado

CARATINGA – Embora todos saibam que não é aconselhável reagir a um assalto por conta do risco, um jovem conseguiu evitar que seu aparelho celular fosse roubado ao lutar com um bandido e por sua tomar sua arma.

A guarnição policial compareceu a Avenida Capitão Paiva, no início da madrugada desta quinta-feira (11), onde segundo ligações, teria uma pessoa em via pública pedindo por socorro.

A viatura compareceu ao local, onde fez contato com a vítima, que contou que seguia sentido a rua Doutor Izá de Souza Lucas, e quando passava próximo ao posto de combustível do Lair, foi surpreendida por um indivíduo que inicialmente pediu um cigarro. Ao dizer ao indivíduo que não tinha cigarros, este sacou uma arma de fogo, vindo a anunciar o roubo e mandar que ele colocasse a mão na cabeça e entregasse o seu aparelho celular.

Quando o autor ficou bem próximo da vítima para pegar o aparelho celular em seu bolso traseiro, ela entrou em luta corporal com autor, sendo agredida por uma coronhada em seu olho esquerdo. Posteriormente, a vítima conseguiu derrubar o autor e pegar a arma de fogo utilizada no crime, uma garrucha calibre 22.

O autor fugiu por uma escadaria que dá acesso à rua José Trindade Bento, não sendo mais visto. Segundo a vítima, o autor é magro, tem aproximadamente 1,75m de altura, cor parda, usa barba e estava vestindo blusa de frio preta com capuz, máscara preta, bermuda xadrez bege e chinelo branco. Com base nessas informações, as equipes do turno iniciaram rastreamento a procura do autor, porém até o fechamento da edição ele não havia sido localizado.

A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil.