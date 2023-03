Jovem que residia no bairro Doutor Eduardo é assassinado e corpo encontrado às margens da BR-116

CARATINGA – A polícia continua fazendo diligências para tentar encontrar o autor do homicídio de Frederico Elias dos Santos, 23 anos, que aconteceu na madrugada do último domingo (19).

O corpo foi encontrado, no meio de um matagal, pelo tio do rapaz, próximo a uma mancha de sangue e uma faca, às margens da BR-116, perto do limite entre os municípios de Caratinga e Santa Rita de Minas. “Por volta das 17h o Copom recebeu a ligação de um cidadão alegando que havia encontrado o corpo de um sobrinho, que havia sumido na data de ontem. Segundo ele, o sobrinho tinha costume de sair de casa, frequentar esse local, que são duas zonas boêmias e não apareceu em casa de manhã. A família saiu procurando, segundo ele, veio até aqui e encontrou o corpo às margens da BR-116 em meio a um matagal. Nós viemos para o local, fizemos o isolamento até a chegada da perícia”, disse o tenente.

De acordo com o tenente Arthuzo, o corpo foi encontrado pelo tio do jovem, que ao perceber que ele não tinha voltado para casa onde morava no bairro Doutor Eduardo, resolveu procurá-lo.

Ainda de acordo com o militar, a perícia da Polícia Civil constatou quatro perfurações provenientes de disparos de arma de fogo no corpo do jovem. “O perito chegou ao local e constatou o homicídio, tem vestígios de projéteis de arma de fogo, perfurações no corpo da vítima, cerca de quatro ou cinco perfurações e também tem o relato que nós colhemos aqui, junto com o proprietário da zona boêmia, dizendo que foram escutados disparos de arma de fogo durante a madrugada, por volta de 00h30 até 1h”, disse Arthuzo.

O jovem tinha passagens pela polícia por furtos e havia saído recentemente do presídio.

Como o crime aconteceu na jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, todas as informações colhidas foram passadas para ela. Ainda não se sabe a motivação do crime e nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.