Jovem que estava grávida de quíntuplos perde os bebês

A jovem de 18 anos que estava grávida de pelo menos cinco bebês sofreu um abordo espontâneo. A informação foi confirmada pelo casal nas redes sociais nesta quinta-feira (30).

“Nesse momento delicado, vimos por meio desta nota informar que infelizmente a Sara perdeu os quíntuplos. Peço, encarecidamente a compreensão de todos e que não veiculem fake news. Sara está em um momento delicado. Então, por gentileza, pedimos a compreensão de todos”, escreveu em uma conta de rede social criada para mostrar detalhes da gestação e que possui 391 mil seguidores.

A descoberta sobre a perda dos bebês ocorreu durante um exame de ultrassonografia para saber se havia ou não um sexto feto. Sara Campos da Silva estava com oito semanas de uma gestação considerada de risco.

A jovem, de Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, tinha tomado um susto quando descobriu que estava grávida de cinco bebês. Um vídeo, feito pela mãe de Sara, Cláudia Campos, registrou o momento de surpresa e viralizou nas redes sociais na semana passada.

“Fiquei muito surpresa com essa notícia ao mesmo tempo muito alegre. Vocês tem noção de ser vó de quíntuplos?”, escreveu a avó, na ocasião.

Fonte: CNN Brasil