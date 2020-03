Jovem que ateou fogo em cantor é condenado a 21 anos de reclusão

O crime aconteceu na região de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga

CARATINGA – Em julgamento realizado na última quinta-feira (5), o Plenário do Tribunal do Júri de Caratinga condenou o réu Gabriel Túlio Santos Assis Luiz, 23 anos, ao cumprimento da pena de 21 anos de reclusão pelo assassinato de Juliano de Paula Rodrigues em 11 setembro de 2018. O crime aconteceu na região de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga.

Em dezembro de 2018, Gabriel foi preso pela Polícia Civil de Caratinga na operação denominada ‘Largado às Traças’. Segundo as investigações, a vítima estaria tendo um caso com a namorada de Gabriel e, no dia do crime ele foi atraído até um lugar onde foi amarrado, torturado e obrigado a cantar músicas sertanejas para Gabriel, dentre elas “Largado às Traças”, que originou o nome dessa operação da PC.

A ACUSAÇÃO

O jovem, que residia em Ipaba, foi acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela prática de homicídio triplamente qualificado, cometido por vingança, com emprego de tortura e mediante dissimulação, com participação de quatro menores de idade, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por maioria, o Conselho de Sentença reconhece que o réu praticou o delito de homicídio qualificado por motivo torpe, já que buscava retaliar a vítima por relacionamento mantido entre ela e sua então namorada; com emprego de tortura, uma vez que o autor desferiu golpes de canivete contra a vítima e ateou fogo em Juliano; mediante dissimulação e emboscada, já que o denunciado teria atraído o ofendido ao seu encontro para uma conversa com ele e a garota que namorava os dois.

Conforme a denúncia, a vítima, que morava em Ipatinga e trabalhava como cantor, foi colocada dentro do carro do réu e passou a ser agredida enquanto implorava para que os agentes a deixassem ir embora. Juliano foi imobilizado com abraçadeiras para não fugir. Momentos antes de ser assassinado, ele foi empurrado para fora com veículo com chutes e socos. Na sequência, foi enforcado, esfaqueado e teve o corpo carbonizado.

Também por maioria, os jurados absolveram o réu da prática do crime de corrupção de menores. As teses de defesa relativa à desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o homicídio privilegiado não foram acolhidas.

Com informações: Assessoria MPMG