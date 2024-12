Jovem preso por tráfico em Matipó

MATIPÓ – Um jovem, 26 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (2) no bairro Palhada, em Matipó.

A Polícia Militar de Matipó recebeu informações dando conta da prática de tráfico de drogas no bairro Palhada. Militares fizeram contato com o morador da residência e durante as buscas foram localizados seis pés de maconha, sendo que três deles se encontravam em baldes em cima do telhado da casa, uma bucha de maconha, duas porções de cocaína, uma balança de precisão e material para embalar as drogas.

Autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido.