Jovem preso por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta segunda-feira (23) por tráfico de drogas.

Uma denúncia anônima dava conta de que um indivíduo de estatura mediana, de cor branca, estava em via pública portando uma arma de fogo, aparentemente um revólver, na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santo Antônio.

De posse das informações, foi realizada a abordagem do suspeito, e feita busca pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado com ele. Na residência do jovem, a polícia encontrou em seu quarto dez papelotes de cocaína e um tablete de maconha.

O jovem foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de Polícia civil.